La actividad lectiva vuelve este miércoles a los centros educativos de Fuerteventura y de 9 municipios de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha decidido la reanudación este miércoles, 16 de septiembre, de la actividad lectiva presencial en los centros educativos de Fuerteventura, así como de los nueve municipios de Gran Canaria donde este martes se había establecido la enseñanza telemática.

Esta decisión se adopta, según ha informado la Consejería regional de Educación en un comunicado, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Emergencias y atendiendo a la evolución del episodio de altas temperaturas, con la actualización de la situación de alerta a prealerta por temperaturas máximas.

Así recuperarán la actividad presencial habitual todos los centros educativos de la isla de Fuerteventura y los ubicados en los municipios grancanarios de Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo.

La Consejería de Educación recuerda a los centros educativos la importancia de continuar aplicando las medidas preventivas recogidas en el protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, especialmente las dirigidas a proteger al alumnado más vulnerable.

Entre estas medidas se encuentra permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados; reducir la actividad física y evitar el deporte al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor; garantizar una hidratación frecuente o adaptar los espacios utilizados para impartir las clases buscando aquellos que presenten mejores condiciones de bienestar térmico.

También se contempla ampliar los descansos para la hidratación, utilizar adecuadamente los sistemas de ventilación, mantener las persianas bajadas cuando exista incidencia directa del sol, así como facilitar información y recomendaciones a la comunidad educativa.

Además los equipos directivos podrán solicitar a las direcciones territoriales o insulares de Educación, según corresponda, la aplicación de las medidas extraordinarias previstas en el protocolo: la salida anticipada del alumnado o la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares.

En cuanto a la posibilidad de la salida anticipada del alumnado menor de edad, indican que esta tendrá carácter opcional, no podrá realizarse antes de las 12.00 horas y deberá contar con la autorización de sus representantes legales; mientras que el alumnado que permanezca en el centro será atendido de acuerdo con su jornada lectiva, y los servicios de comedor y transporte mantendrán sus horarios habituales.

Finalmente, desde la Consejería de Educación, se recomienda a toda la comunidad educativa continuar atenta a las actualizaciones difundidas a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.