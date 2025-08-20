Adjudicada la construcción de 34 viviendas protegidas de promoción pública en Tazacorte (La Palma)

Archivo - El consejero de Obras Publicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, durante la firma de entrega de los enlaces y vías de servicio entre Santa Lucia de Tirajana y Agüimes. - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS)

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha aceptado la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación para la ejecución de la obra consistente en la construcción de 34 viviendas protegidas de promoción pública a ejecutar en Tazacorte.

La empresa Dragados, S.A. ha sido seleccionada como propuesta de adjudicación por haber presentado la mejor oferta calidad-precio en el procedimiento abierto convocado por el ICAVI, con una inversión prevista que asciende a 5.694.846,92 euros, según ha informado el departamento regional en una nota.

El proyecto, que se enmarca en el Plan Especial de Vivienda Puerto Naos-La Bombilla, busca responder a las necesidades habitacionales derivadas de la emergencia volcánica, contribuyendo así al proceso de reconstrucción y recuperación social de la isla.

Recuerda el Ejecutivo regional que todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el archipiélago.

Esta estrategia tiene como objetivo principal dar acceso a una vivienda digna, priorizar a los colectivos más vulnerables y promover un desarrollo territorial equilibrado y adaptado a las necesidades.