Adjudicadas las obras del Intercambiador de La Laguna, que comenzarán en noviembre con 8,1 millones de inversión

Archivo - El vicepresidente Lope Afonso, y vicepresidente segundo José Miguel Ruano, en rueda de prensa de Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado este miércoles en Consejo de Gobierno las obras de reforma del Intercambiador de La Laguna, con una inversión de 8,1 millones de euros y por un total de 20 meses de ejecución. Estos trabajos prevén fomentar una transformación completa de la instalación para adaptarla a las necesidades actuales del transporte público y mejorar la experiencia de los usuario.

Las obras, adjudicadas a la UTE COBRA Infraestructuras Hidráulicas-IMESAPI , se iniciarán, previsiblemente, a mediados de noviembre y contemplan la habilitación de una estación provisional para aminorar las afecciones en movilidad a los usuarios del transporte público, según ha informado en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno insular el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano.

El proyecto contempla la ampliación de los espacios de espera y la renovación de las dársenas, además de la instalación de cerramientos acristalados que permitirán resguardar mejor a los viajeros de las condiciones meteorológicas.

La actuación incluye también la incorporación de nuevos núcleos de comunicación vertical mediante ascensores y escaleras, la rehabilitación del pavimento, diferentes mejoras estructurales, y la renovación de los sistemas de iluminación y drenaje.

Asimismo, se renovará integralmente la fachada con materiales más eficientes y duraderos y se adaptará el edificio para establecer una conexión directa con la Pasarela Peatonal de Padre Anchieta.

La estación provisional tendrá capacidad para 1.400 operaciones diarias y contempla hasta 30 dársenas para su configuración, 17 de ellas estarán en la avenida Ángel Guimerá, y 13 de ellas se localizarán en el interior del campus central de la Universidad.

OBRAS EN ANAGA

En el área de Movilidad, el Cabildo también ejecuta en la actualidad diez obras de emergencia en diferentes vías del Parque Rural de Anaga afectadas por la pasada borrasca 'Therese'.

Con tres millones de inversión, las obras prevén mejorar la seguridad de la vía, los taludes y drenajes, según ha concretado el vicepresidente segundo, que ha precisado que los trabajos prevén culminarse para el primer trimestre del próximo año, 2027.

Las obras afectan a la TF-136, la TF-134 y la T-145.