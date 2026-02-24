Aena y Cabildo de Tenerife se reúnen este miércoles para analizar el plan de inversión en los dos aeropuertos de la isla

Archivo - Aeropuerto Tenerife Sur - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín; la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral; la directora de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio, Sonia Corrochano; y el director del grupo de Aeropuertos de Canarias, Luis López Chapí, se reunirán este miércoles en el Cabildo de Tenerife con su presidenta, Rosa Dávila, y un grupo de instituciones y empresarios para explicar el plan de inversiones de Aena para los aeropuertos canarios correspondientes al periodo 2027-2031.

En total, las inversiones en los aeropuertos de Canarias ascienden a 1.800 millones para el período 2027-2031 y el objetivo de Aena es dotar a todos los aeropuertos y helipuertos de su red en España de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y de mantenimiento, los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y de sostenibilidad para el medio ambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas.

Todo ello, prosigue el gestor en una nota, para facilitar la movilidad y el crecimiento de los territorios que albergan los aeropuertos.

Para acometer esta "gran ola inversora", Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa para los aeropuertos de Canarias de menos de 30 céntimos y que, incluso, será menor cuando se apliquen los incentivos en vigor --estas cantidades son inferiores a 10 céntimos para los vuelos interislas--.

Aena apunta también que las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en la propuesta de DORA han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante cinco meses.

Así, tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento se ha remitido a la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) y a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia).

Igualmente se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por la DGAC, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.