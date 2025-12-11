Aena destina 900.000 euros a la insonorización de 68 viviendas en La Laguna y el IES Geneto

Archivo - Aeropuerto Tenerife Norte - CEDIDA POR EL GRUPO DE CC-PNC DEL CABILDO DE TENER

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aena ha informado este jueves, en la cuadragésimoquinta reunión de seguimiento del Plan de Aislamiento Acústico, de los progresos derivados de las actuaciones de insonorización llevadas a cabo en viviendas y edificios de uso sensible del entorno del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, entre los que destaca la inversión de 900.000 euros correspondiente a la aprobación de los proyectos de actuación en 68 viviendas y, una primera fase, del Instituto de Educación Secundaria Geneto.

Asimismo, se encuentra pendiente, a la espera de conformidad por parte de los receptores, de la aprobación de otros 656.500 euros correspondiente a otras 75 viviendas.

A la reunión asistieron representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y los ayuntamientos de La Laguna, Tegueste y Tacoronte, recoge una nota de Aena.

En ella, se informó también de 36 nuevas solicitudes de inclusión y del reconocimiento, tras las mediciones pertinentes, de llevar a cabo acciones correctoras en 102 viviendas más.

Actualmente, el número total de inmuebles donde ya se han concluido las obras de aislamiento acústico suman 1.121 (1.024 de San Cristóbal de La Laguna, 42 de Tacoronte y 55 de Tegueste), encontrándose otros 82 en fase de ejecución.

El censo actual de viviendas incluidas en el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, tras su ampliación este año, es de 3.150 (sumando 649 nuevos inmuebles de La Laguna, 44 de Tacoronte y 3 de Tegueste) y hasta el momento, se han recibido un total de 1.694 solicitudes, por lo que Aena recuerda que todavía existe un número significativo de viviendas, en concreto 1.456, para las que sus propietarios aún no han solicitado el aislamiento acústico.