Aena destina más de 7 millones a la insonorización de 802 viviendas del entorno del Aeropuerto de Tenerife Sur

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 May. (EUROPA PRESS) -

Aena ha aprobado una inversión de más de 7 millones de euros para la ejecución de actuaciones de aislamiento acústico de 802 viviendas del Aeropuerto Tenerife Sur, una acción enmarcada en el Plan de Aislamiento Acústico de la infraestructura aeroportuaria.

Las inversiones en actuaciones de insonorización propuestas en otras 31 viviendas se aprobarán cuando sus propietarios manifiesten su conformidad, según ha precisado el ente público en una nota.

En paralelo, se ha informado de la finalización de las obras de insonorización en un total de 409 viviendas, 81 de Granadilla de Abona y 328 de San Miguel de Abona. Actualmente se encuentran en fase de ejecución actuaciones en otras 750 viviendas.

También se ha anunciado la incorporación de 379 nuevas viviendas al Plan de Aislamiento Acústico, tras acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos. En ellas se realizarán próximamente las correspondientes mediciones acústicas, proceso que ya se ha realizado en otros 137 inmuebles, donde se ha constatado la necesidad de llevar a cabo actuaciones de insonorización.

CENSO DE VIVIENDAS

Según Aena, el censo actual de viviendas con derecho a solicitar aislamiento acústico en el entorno del Aeropuerto de Tenerife Sur es de 2.515 (1.515 en Granadilla de Abona y 1.000 en San Miguel de Abona). Hasta ahora, se han recibido 1.674 solicitudes, por lo que todavía existen 841 viviendas que cumplen los requisitos para acogerse al Plan, pero sus propietarios no han presentado su solicitud.

Aena recuerda que la Oficina de Gestión de los Planes de Aislamiento Acústico permanece a disposición de la ciudadanía para resolver consultas y facilitar la tramitación de solicitudes.