Aena prorroga hasta final de mes el retraso en el inicio del horario operativo del Aeropuerto de El Hierro

Archivo - Imagen de archivo de una pasajera viendo el panel de vuelos en un aeropuerto - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo
VALVERDE (EL HIERRO), 15 (EUROPA PRESS)
Aena ha decidido prorrogar hasta el 31 de enero la reducción de horario operativo en 20 minutos al comienzo de la jornada, que retrasa su inicio de 08.10 a 08.30 horas, ante la continuidad de falta de personal en la torre de control, gestionada por Saerco.
En un comunicado, el organismo estatal informa que las instituciones y administraciones públicas, así como la aerolínea Binter, han sido informadas con antelación al comienzo de esta nueva prórroga, mientras ha Aena ya ha iniciado el proceso sancionador contra la empresa que gestionada la torre de control del aeródromo por incumplimiento de contrato.
"Tanto la conectividad como la continuidad del servicio están garantizadas, así como la atención a los servicios sanitarios de emergencia que requieran hacer uso del Aeropuerto, tanto dentro de su horario operativo, como fuera de él", ha insistido Aena.
Asimismo, el organismo estatal detalla que la aplicación de esta prórroga responde a una medida "temporal y extraordinaria", que se revertirá "tan pronto" como se asegure "disponibilidad" de plantilla operativa adicional.