Aena reduce a un "hecho puntual" la congestión de guaguas en Tenerife Sur

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aena ha explicado este lunes que la congestión del tráfico de guaguas registrada el sábado en el aeropuerto Tenerife Sur fue un "hecho puntual" y que tanto en este aeropuerto como el de Lanzarote, las zonas de aparcamiento de vehículos de transporte discrecional funcionan "con normalidad".

Fuentes del gestor aeroportuario señalan a Europa Press que "en ningún momento" esta situación fue provocada por un error técnico del sistema o de la instalación sino que una guagua, en lugar de utilizar la tarjeta de proximidad con la que cuenta y que abre automáticamente la barrera de salida, "usó otro método de acceso".

Esto generó dificultades durante un periodo de nueve minutos en los que el propio usuario "llevó a cabo las gestiones pertinentes que permitieron su salida".

Desde Aena resaltan también que en la reunión mantenida con la Federación de Transportistas, los empresarios solicitaron la posibilidad de realizar el pago en diferido --si se diera el caso hay una hora de cortesía-- con tal de salir de forma inmediata y abonar a mes vencido --se ha habilitado la utilización de una tarjeta de proximidad que lo permite-- y también crear 'bolsas de espera' gratuitas en las islas donde hay una mayor congestión de tráfico (Gran Canaria y Tenerife).

En el Aeropuerto Tenerife Sur, apuntan las fuentes, ya se ha habilitado con espacio suficiente para la ocupación actual, y próximamente se hará lo propio en el Aeropuerto de Gran Canaria.

En Lanzarote, indican, no manifestaron que se diera esta circunstancia si bien "no sería posible habida" cuenta de la superficie actual con que cuenta el recinto aeroportuario.