El Aeropuerto de El Hierro recuperará a partir de este jueves la normalidad en su horario de apertura

El aeródromo operará desde mañana a partir de las 08.10 horas

VALVERDE (EL HIERRO), 11 (EUROPA PRESS)

El Aeropuerto de El Hierro comenzará a operar, a partir de este jueves, desde las 08.10 horas, en lugar de a las 08.15 horas, recuperando asimismo los cinco minutos que faltaban para retomar definitivamente su horario habitual, según ha informado Aena.

Los retrasos registrados en el aeródromo en el último mes han estado vinculados a un problema operativo relacionado con la empresa subcontratada SAERCO, que ha experimentado una disminución

Así, el gestor aeroportuario avanza en una nota que el regreso al horario es posible tras la aprobación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a una solicitud de SAERCO, empresa que presta el servicio en la torre de control del aeropuerto.