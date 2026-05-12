Los aeropuertos de Aena en Canarias registran 18,58 millones de pasajeros hasta abril, un 0,8% menos

Archivo - El Aeropuerto de Gran Canaria - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de la red de Aena en Canarias gestionaron un total de 18,58 millones de pasajeros entre enero y abril, lo que supone un 0,8% menos que el mismo periodo del año anterior, según un comunicado del operador.

En este sentido, de los 18,5 millones de viajeros comerciales, 6,71 millones viajaron en vuelos nacionales (-1,1%) y 11,79 millones lo hicieron en vuelos internacionales, un 0,3% menos respecto al acumulado de estos meses en 2025.

Además, en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 163.212 movimientos de aeronaves y se transportaron 10.483 toneladas de mercancía (+5,4%).

En lo que al mes de abril se refiere, los aeropuertos de Canarias registraron 4,42 millones de pasajeros (-3,5% interanual), de los que 4,41 millones corresponden a vuelos comerciales.

De ellos, 1,86 millones viajaron en vuelos nacionales, (+0,7%) y 2,54 millones lo hicieron en vuelos internacionales (-6,2%). Se gestionaron 40.356 movimientos de aeronaves y se transportaron 2.565 toneladas de mercancías.

Por aeropuertos, el Aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros con 1,31 millones (-2,8%); por delante del Aeropuerto de Tenerife Sur con 1,06 millones de pasajeros (-8,2%); César Manrique-Lanzarote con 717.869 (-3,7%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 620.404 (+4,7%); Fuerteventura con 542.085 (-6,7%); La Palma con 136.020 (+5,4%); El Hierro con 26.787 (+7,6%); y La Gomera con 11.404 (+6,1%).