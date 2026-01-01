Los aeropuertos canarios operarán 1.129 vuelos en Año Nuevo, un 4% más que en 2025

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar 1.129 vuelos este jueves, 1 de enero de 2026 y Año Nuevo, lo que supone un 4% más que el mismo día de 2025, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En este sentido, el aeropuerto que prevé operar este 1 de enero más vuelos en el archipiélago es el de Gran Canaria, que tiene programado 323, seguido de Tenerife Sur, con 255, y del aeródromo de Lanzarote, que prevé 178.

Tras estos le siguen de cerca, el aeropuerto de Tenerife Norte con 173 vuelos programados, el de Fuerteventura con 134 y el de La Palma con 46. Por su parte, los aeródromos de El Hierro y La Gomera tienen programados 12 y 8 vuelos, respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.