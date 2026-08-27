Los aeropuertos canarios operarán 5.134 vuelos este fin de semana de retorno de verano, un 2,5% más que el año pasado

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 17 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de la red de Aena en Canarias tienen programadas un total de 5.134 operaciones entre el viernes 28 y el lunes 31 de agosto de 2026, coincidiendo con el último fin de semana del mes y la habitual operación retorno de las vacaciones estivales.

Esta cifra supone un incremento del 2,5% (+126 vuelos) respecto a los 5.008 vuelos operados en el archipiélago durante el periodo equivalente del año anterior, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Por aeropuertos, en Gran Canaria habrá 1.475 operaciones (+65 respecto a 2025), en Tenerife Norte 978 (+40), en Lanzarote 818 (+10) y en Tenerife Sur 817 vuelos (-29).

Mientras, en Fuerteventura se esperan 636 vuelos (+18), en La Palma 290 (+20), en El Hierro 88 (+2) y en La Gomera 32, los mismos que el año pasado.

CASI 29.600 VUELOS EN TODA ESPAÑA

En el conjunto del país, los aeropuertos de la red de Aena en España prevén 29.592 operaciones entre el viernes 28 y el lunes 31 de agosto de 2026. Esta cifra supone un incremento del 2,6% respecto a los 28.826 vuelos operados en el periodo equivalente del año anterior.

La jornada con mayor volumen de tráfico en toda la red nacional será la del domingo 30 de agosto, con 7.492 vuelos programados, seguida de cerca por el sábado 29 (7.434) y el viernes 28 (7.433). El lunes 31 se cerrará el dispositivo con 7.233 operaciones registradas.

Por instalaciones, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas liderará la operativa nacional con 4.972 vuelos durante estos cuatro días (frente a los 4.671 de 2025), alcanzando su pico el viernes 28 con 1.266 operaciones.

Le siguen el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que prevé 4.421 vuelos, y el de Palma de Mallorca, con 4.053 operaciones programadas, cifra idéntica a la del ejercicio pasado.

En el sur y levante peninsular, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol gestionará 2.507 vuelos en esta operación retorno, mientras que Alicante-Elche Miguel Hernández operará 1.779 salidas y llegadas, siendo su día de mayor actividad el sábado.