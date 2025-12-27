Los aeropuertos canarios prevén más de 2.880 vuelos durante el último fin de semana de 2025

Archivo - Imagen de archivo de una pasajera viendo el panel de vuelos en un aeropuerto - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos canarios operarán unos 2.881 vuelos en el último fin de semana del año, alcanzando así un total de 24.827 operaciones durante todas estas fiestas navideñas, entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, es decir, 1.708 más que el año anterior (23.119).

Según datos facilitados por Aena, los aeródromos en las islas operarán este sábado un total de 1.511 vuelos. El aeropuerto con más movimientos será el de Gran Canaria, que registrará hasta 443 vuelos hoy, con 247 operaciones nacionales y 196 internacionales.

Mientras, este domingo, en Canarias se alcanzarán las 1.370 operaciones, encabezando el mayor número de operaciones, de nuevo, el aeropuerto grancanario(414), que estará seguido del Aeropuerto Tenerife Sur, que registrará en la jornada de mañana unos 245 vuelos.

La programación está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.