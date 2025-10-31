Los aeropuertos de La Palma y Fuerteventura modifican y amplían su horario operativo desde este 1 de noviembre

Archivo - Imagen del Aeropuerto de La Palma - CEDIDA POR AENA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de La Palma y Fuerteventura modificarán y ampliarán su horario operativo desde este sábado, 1 de noviembre, que en ambos casos será de 07.00 a 23.00 horas.

Así lo ha informado Aena en un comunicado en el que resalta que este cambio se ha adoptado para responder a la demanda operativa de las aerolíneas y facilitar una mayor flexibilidad en la programación de vuelos.

En el caso de La Palma, se adelantará una hora el comienzo de la operativa y se retrasa el cierre de esta en una hora y media; mientras que en Fuerteventura se añadirá media hora al final de la jornada.

De igual modo, los dos aeropuertos dispondrán de la opción de prolongar su horario operativo, previa petición requerida (PPR) por un operador, una hora adicional hasta las 00.00 horas.

El gestor aeroportuario ha matizado que esta posibilidad permite atender vuelos comerciales programados previamente que hayan sufrido retrasos y necesiten operar más allá del cierre habitual por causas sobrevenidas, como incidencias operativas o debido a condiciones meteorológicas.

Con todo, Aena ha incidido en que esta medida se adopta tras un proceso que se inicia a partir de la solicitud de al menos una aerolínea, que debe justificar su propuesta mediante una programación firme de vuelos adicionales en dicho horario.

El procedimiento exige un estudio previo pormenorizado acerca de su viabilidad técnica y financiera, además de tener en cuenta la perspectiva de todas las partes, incluida la conectividad entre islas.

Una vez analizada la propuesta y realizadas las consultas pertinentes con todos los grupos de interés involucrados, se adapta el horario, así como los recursos asignados para dar respuesta a las nuevas necesidades de programación.

Finalmente, los colectivos y organismos implicados, a los que se consultó previamente para realizar el estudio de viabilidad técnica, ya han sido informados.