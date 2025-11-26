AESAN alerta de presencia de metal y caucho en lotes de sopa deshidratada de la marca Knorr, distribuidos en Canarias

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este miércoles de la presencia de piezas de metal y caucho en dos lotes de sopa de pollo con fideos deshidratada de la marca Knorr, según ha tenido conocimiento a través una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Rumanía, y distribuida en Canarias, entre otras autonomías.

Así, el producto afectado es 'Sopa de pollo con fideos' de la marca Knorr, con números de lote 527922C93 y 528022C93, y fecha de caducidad 04/2027. Se presenta envasado, con un peso por unidad de 63 gramos y conservado a temperatura ambiente.

La información disponible es fruto del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Según se ha señalado, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN, dependiente del Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.