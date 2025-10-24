Afectados por Daño Cerebral Adquirido visibilizan su realidad en el Parlamento: "No pedimos caridad, queremos justicia" - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha acogido este viernes la lectura de un manifiesto con motivo del Día del Daño Cerebral Adquirido, una jornada, que se celebra este domingo, 26 de octubre, y donde se ha buscado reconocer y dar apoyo a las personas afectadas, sus familias y las entidades que trabajan por su bienestar. El colectivo de afectados ha visibilizado su realidad, sobre la que piden "justicia".

La vicepresidenta primera de la Cámara, Ana Oramas, participó en el acto y expresó el compromiso del Parlamento con la inclusión y la escucha activa del colectivo. "Queremos darles voz y visibilidad, escucharles para que sus vidas y las de sus familias sean un poco más fáciles cada día", ha señalado Oramas.

Por su parte, la directora técnica de la Fundación Hospitalarias Tenerife, Emma Álvarez García, ha detallado los servicios y programas adaptados que desarrolla la entidad, orientados a promover el bienestar social de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Entre ellos, resaltó la labor de la Unidad de Día de Daño Cerebral Adquirido y el Hogar Reconectados, un servicio "pionero" en Canarias que fomenta la autonomía personal y la reintegración social.

Por su parte, Manuela Bethencourt Aguilar, presidenta de la Asociación ADACEA Tenerife, ha rememorado el trabajo "constante" de la organización para ofrecer atención integral, rehabilitación, acompañamiento y visibilización social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

LECTURA DEL MANIFIESTO

El manifiesto fue leído por Gustavo Arturo Morales, quien en representación del colectivo subrayó que el Daño Cerebral Adquirido (DCA) "irrumpe alterando los proyectos vitales", sin embargo, ha continuado, "detrás de cada diagnóstico hay una persona con derechos, sueños y mucho que aportar a la sociedad".

El texto ha reclamado la creación de un código diagnóstico específico que permita conocer la realidad del colectivo y diseñar estrategias efectivas de atención y acompañamiento.

Asimismo, el manifiesto ha hecho un llamamiento a abordar el DCA "con mirada médica, pero también desde una visión social", que impulse un archipiélago "adaptado, inclusivo y participativo". "No pedimos caridad, queremos justicia", concluyó Morales.