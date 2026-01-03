Afectados por inhalación de gas una mujer y un menor en una vivienda ubicada en El Rosario (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 36 años, y un menor, de 8 años, han resultado afectados este viernes por una inhalación de gas tras producirse una mala combustión en la calefacción de la vivienda, ubicada en la calle El Sino, en El Rosario (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:42 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos de Tenerife desconectaron la calefacción y procedieron a ventilar la vivienda.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario procedió a asistir y trasladar a los afectados en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.