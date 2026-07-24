Agentes de la Guardia Civil salvan la vida a un mayor que se asfixiaba por un atragantamiento en Arucas

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas auxilió el pasado lunes a un usuario de un centro de mayores de Arucas que sufrió un grave atragantamiento mientras almorzaba, logrando estabilizarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes del Puesto Principal de Arucas recibieron la alerta por parte de una trabajadora del centro de mayores situado frente al acuartelamiento, quien solicitó ayuda urgente al comunicar que un usuario se había atragantado.

Los guardias civiles accedieron de inmediato al interior del centro, donde localizaron al afectado tendido en el suelo, semiconsciente, sin respiración efectiva y con síntomas compatibles con una asfixia por obstrucción de la vía aérea.

Tras comprobar la situación, los agentes iniciaron de forma inmediata las maniobras de primeros auxilios y reanimación, consiguiendo que el hombre recuperara parcialmente la respiración y el nivel de consciencia mientras se coordinaba la activación de los recursos sanitarios a través del Centro Operativo de Servicios (COS).

Mientras se esperaba la llegada de la ambulancia medicalizada, se solicitó el apoyo de una patrulla de Policía Local para agilizar la llegada de personal sanitario al lugar, detalla la Guardia Civil en una nota.

Poco después se personaron dos ambulancias del Servicio Canario de la Salud, una de soporte vital básico y otra medicalizada.

Tras asistir al paciente, el equipo facultativo decidió su traslado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para continuar con la atención médica especializada.

Según detalla el instituto armado, la rápida intervención de los agentes, unida a la coordinación con el personal del centro y los servicios sanitarios, resultó fundamental para mantener con vida al afectado hasta su evacuación hospitalaria, encontrándose ya fuera de peligro y recuperándose favorablemente.