Air Canadá conectará Toronto y Montreal con Tenerife con tres vuelos semanales durante el próximo invierno

Air Canadá - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Air Canadá comenzará a operar rutas directas a Tenerife desde Toronto y Montreal a partir de octubre y que se prolongarán, inicialmente, durante toda la temporada de invierno, es decir, entre los próximos meses de octubre a abril.

Con tres vuelos semanales, --dos desde Toronto y uno desde Montreal--, conexiones con las que se prevé facilitar la llegada de viajeros de Canadá y Estados Unidos, mercados estratégicos que refozarían el papel de Tenerife como destino global, según ha señalado el Cabildo tinerfeño en una nota.

Asimismo, de acuerdo con la programación prevista, la aerolínea del país norteamericano ofrecerá, en total, tres conexiones semanales con el aeropuerto de Tenerife Sur: dos desde Toronto y otra desde Montreal.

En el primer caso, desde el 25 de octubre, volará los jueves y domingos hacia la isla (lunes y viernes en sentido inverso). La conexión de Montreal partirá a Tenerife los sábados desde el 31 de octubre, con vuelo de retorno los domingos.

Según el Cabildo, esta conexión sin escalas permite mejorar la llegada de viajeros de alto valor procedentes de Norteamérica, un mercado que sería "clave" en expansión para la isla y facilitaría los desplazamientos de ciudadanos residentes o con vínculos profesionales y académicos entre ambos continentes.

DESTINO EN EL ATLÁNTICO

"Este acuerdo con Air Canadá supone un paso decisivo en la estrategia de consolidar a Tenerife como el nuevo destino de referencia en el Atlántico para el mercado norteamericano, que nos proporciona un perfil de visitante con buen poder adquisitivo y que aprecia la calidad de nuestra oferta", ha destacado el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, en la nota.

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, la llegada de Air Canadá con vuelos directos desde Toronto y Montreal supondrá un impulso estratégico para Tenerife, consolidando el destino como "referente global", mientras se acerca a un viajero de alto valor para la isla.

"Esta conexión nos brinda la oportunidad de potenciar Tenerife en estos mercados de creciente demanda, no solo como destino vacacional, sino como un hub global que abarca sectores estratégicos como los negocios y el turismo corporativo, la industria audiovisual y cultural, así como el turismo de cruceros con itinerarios combinados", ha añadido Melwani.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha explicado que desde el Ejecutivo regional se sigue "poniendo el foco" en incrementar la facturación turística" manteniendo los niveles actuales de llegadas, conectando segmentos de mayor valor que comparten el objetivo de conseguir un "impacto positivo" del turismo en la ciudadanía. Es el caso del mercado canadiense, "de gran interés estratégico" para las islas por su mayor poder adquisitivo y por su interés por experiencias "auténticas" en el destino.

Mark Galardo, vicepresidente ejecutivo, director Comercial y presidente de Carga de Air Canada, ha advertido que la incorporación de Tenerife el próximo invierno refleja la "ambición incansable" de ofrecer a sus clientes y miembros de Aeroplan una "diversificada variedad" de destinos únicos de Air Canada.

"Gracias a las capacidades de próxima generación de nuestros aviones de A321XLR entrantes, los viajeros en el único servicio directo desde Norteamérica ahora disponen de opciones convenientes hacia la isla de la eterna primavera, famosa por su impresionante paisaje volcánico, una rica variedad de actividades pendientes y un clima cálido durante todo el año", ha agregado.

MERCADO ESTADOUNIDENSE

Tenerife recibió en 2025 un total de 38.119 pasajeros procedentes de Canadá y Estados Unidos. Si se analiza cada uno de estos mercados por separado, Tenerife contabilizó 8.026 pasajeros legados de Canadá en 2025, casi 5.000 más que en 2019.

Las ciudades emisoras más relevantes desde ese país para la isla son Toronto, Montreal, Calgary y Vancouver. Por su parte, número de pasajeros estadounidenses que llegaron a Tenerife el año pasado ascendió a 30.093, un 5,6% más que en 2024, y casi el doble respecto al 2019. Las principales ciudades emisoras de pasajeros fueron Nueva York, Miami, Boston, Washington Chicago y San Francisco.

Los vuelos de Air Canada a Tenerife se operarán con el nuevo Airbus A321XLR de la aerolínea, que cuenta con asientos reclinables en la cabina de Clase Business, ofreciendo la experiencia de un avión de fuselaje ancho en un avión de fuselaje estrecho. Con capacidad para 182 pasajeros en una configuración de 14 asientos de Signature Class y 168 asientos de Economy Class, el A321XLR también marca el comienzo de una nueva era en los interiores de cabina de Air Canada con la introducción de un nuevo estándar de diseño para la experiencia a bordo.