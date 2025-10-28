La AIReF avala las previsiones del proyecto de presupuestos de Canarias para 2026

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones que acompañan al proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 y que presenta estimaciones de crecimiento del PIB en volumen y en corrientes, del deflactor implícito del PIB y del empleo, en términos de personas ocupadas para el período 2025-2028, distintas de las últimas previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno de España para el conjunto nacional.

En este sentido, siguiendo lo establecido en la Ley de creación de la AIReF, las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las administraciones públicas "deben contar con un informe de la institución indicando si han sido avaladas", según ha informado la AIReF en un comunicado.

En el caso de Canarias, para 2026, estima un crecimiento del PIB en términos de volumen del 1,9%, siendo esta previsión "inferior" a la de la AIReF (previsión central del 2,3%) y situándose "ligeramente por debajo" de la previsión media de otros organismos para la región (2,4%), aunque señala que las previsiones de algunos organismos "aún no recogen las revisiones de contabilidad regional".

De todos modos, la AIReF incide en que las previsiones macroeconómicas para las comunidades autónomas se realizan en un contexto de "alta incertidumbre y riesgos" del entorno geopolítico. A ello añade que las últimas cifras de la Contabilidad Regional de España son las referentes al año 2024, publicadas en septiembre de 2025, pero que "podrían sufrir cambios" en la publicación prevista para diciembre.

Las nuevas estimaciones han revisado las cifras de los años 2022-2023 y añadido las de 2024, y en este contexto apuntan que la "elevada incertidumbre entorpece" la previsión del cuadro macroeconómico y la planificación presupuestaria de las comunidades autónomas, lo que en un sistema "tan descentralizado" como es el español, "puede repercutir potencialmente" sobre el cumplimiento de las reglas y compromisos fiscales nacionales y europeos.

La AIReF destaca que Canarias cumple la recomendación de remitir, con anterioridad a la publicación del proyecto de presupuestos, la información sobre las previsiones macroeconómicas que lo sustentan y la correspondiente petición de aval.

También se cumple, añade, con el consejo de buenas prácticas relativo a la inclusión de una comparativa con otras previsiones independientes y de aportación de información de las técnicas econométricas, modelos y parámetros empleados, así como sobre de los supuestos en que se sustentan sus previsiones.

Además, señala que Canarias cumple con el consejo de buenas prácticas referente a la inclusión de proyecciones macroeconómicas más allá del año para el que se formulan los presupuestos, lo que matiza es "esencial" para la valoración de la consistencia de las previsiones de las comunidades autónomas con el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) presentado por el Gobierno y facilitar información sobre la senda prevista para el deflactor del PIB.