El alcalde de Arrecife (Lanzarote) reclama a Sánchez derivar a Marruecos a los inmigrantes que arriban en patera

El alcalde de Arrecife (Lanzarote), Yonathan de León - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

"La llegada masiva de inmigrantes a Lanzarote demuestra que lo único blindado es La Mareta", afirma De León

ARRECIFE (LANZAROTE), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arrecife (Lanzarote), Yonathan de León, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que derive a Marruecos a los inmigrantes que arriban en patera a la isla y a Canarias.

Así lo ha indicado el primer edil en declaraciones a los medios tras la llegada durante la pasada noche de 245 personas a bordo de tres embarcaciones irregulares, para advertir que "la llegada masiva de inmigrantes en estas últimas horas está demostrando a la ciudadanía que lo único blindado es La Mareta por tener en sus aposentos a Pedro Sánchez y su séquito".

De igual modo, ha temido que, después de la "invasión de Ceuta" con cerca de 80.000 inmigrantes de origen marroquí, y ante la "pasividad" del Gobierno de Sánchez, "se está dando alas para que Canarias sea la próxima arribada masiva".

De León lamentó que "la proximidad de las islas de Lanzarote y Fuerteventura a la costa de Marruecos nos convierta en lugares de la Unión Europea fáciles de alcanzar".

"La ciudadanía lo está viento ante sus ojos. En unas horas han llegado 245 personas a Lanzarote, y el Gobierno Central no asigna medios para que esas personas sean derivadas a Marruecos. Lo único blindado es La Mareta y su litoral, como está en el BOE publicado como zona de exclusión a la navegación", observó.

Por ello, el alcalde ha pedido pide al presidente y sus ministros "que sean contundentes con Marruecos" ya que, dijo, "hasta los barcos de Salvamar van a las aguas marroquíes y los desembarcan en Arrecife estando más próximos de puertos alauitas, de donde zarpan o navegan esas embarcaciones que parecen tener el plácet diplomático de Marruecos para cruzar y entrar en las aguas de soberanía española".

"Sánchez desea que la ciudadanía ignore esta realidad, sigue de vacaciones a costa de todos los españoles en un Palacio Real brindado y no pone ni medios ni adopta medidas para que Marruecos no siga siendo el coladero de la inmigración de pateras hacia España", concluyó.