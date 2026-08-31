El alcalde de Teror (Gran Canaria) entrega a Clavijo la invitación institucional para la Fiesta del Pino - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TEROR

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Teror (Gran Canaria), José Agustín Arencibia, acompañado del primer teniente de alcalde, Sergio Nuez, ha entregado este lunes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la invitación institucional para los actos de la Fiesta del Pino 2026, en especial al Día principal de la festividad, el 8 de septiembre.

Según ha informado el Consistorio, se ha iniciado así la ronda de visitas a las distintas instituciones para efectuar la invitación oficial.

En este sentido, Clavijo, acompañado del consejero de Educación, Poli Suárez, recibió a los representantes municipales confirmando su asistencia a la festividad de la Patrona la Virgen del Pino.

Por su parte, este miércoles. 2 de septiembre, también se realizará la invitación institucional al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Obispado de la Diócesis de Canarias, al Mando de Canarias; y la Delegación de Gobierno.

Como es tradición, el alcalde de Teror entrega personalmente a los representantes institucionales el programa de actos de la Fiesta del Pino y les invita a acompañar a la comitiva municipal en los actos principales de la festividad del Pino, el 7 de septiembre, con la Romería Ofrenda, y el 8 de septiembre, en el acto oficial del Día del Pino.