Alcaldesa de Mogán (Gran Canaria) invita a los propietarios de VV en Canarias a "ignorar" las recomendaciones de Turismo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha invitado este miércoles a los propietarios de viviendas vacacionales (VV) de Canarias a "ignorar las últimas" recomendaciones difundidas por la consejera de Turismo del Gobierno canario, Jéssica de León, advirtiendo que de seguir sus indicaciones "podría provocar la pérdida irreversible de sus títulos habilitantes".

Bueno expone que De León "solicita ahora dar de baja a las viviendas vacacionales y volver a tramitar el alta en los cabildos, antes de presentar en los ayuntamientos la comunicación previa de actividades clasificadas que exige la nueva Ley", lo que según la alcaldesa de Mogán "llevaría a perder la consolidación mínima de un año", según ha informado el Ayuntamiento de Mogán en un comunicado.

Para Bueno es "gravemente irresponsable e imprudente" el comunicado oficial emitido en la tarde de este martes por la Consejería regional de Turismo, en el que "se vierten afirmaciones inexactas y se induce a los titulares de VV a actuaciones que podrían perjudicarles de forma directa".

"Lo que tendría que hacer primero es resolver el problema que ha creado y, como ella misma ha planteado, modificar la recién aprobada Ley para poder informar a la ciudadanía en base a normas claras y comprensibles. Lla consejera está malinformando de forma premeditada para eliminar la vivienda vacacional en Canarias", apuntilló Bueno.

Además para la alcaldesa es "inaudito" y "ridículo" que la Ley "aún no" haya sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), y que la De León "ya reconozca la necesidad de reformarla, lo que evidencia la falta de consenso y el deficiente" proceso de elaboración.

Agregó que los ayuntamientos "llevan meses" alertando sobre los problemas relativos a las actividades clasificadas pero "se les desoyó", al tiempo que rechazó que la consejera regional "responsabilice a otros grupos parlamentarios de no aceptar enmiendas in voce en la misma sesión plenaria en la que estaba prevista la aprobación de la Ley, cuando el texto final es obra de la propia Consejería de Turismo tras más de dos años y medio de tramitación".

En este sentido, critica que la consejera canaria de Turismo "no haya advertido hasta el último día que, conforme a su propia interpretación, la ley implicaría dar de baja prácticamente la totalidad de las VV" en Canarias.

Bueno también califica de "incorrecta" la interpretación legal que hace la consejera en cuanto a la consulta o comunicación previa de actividades clasificadas; así como entiende "inadmisible" que se atribuya a terceros un "supuesto mal asesoramiento" cuando es "la propia Consejería la que está recomendando una actuación que podría abocar a los propietarios a perder sus derechos", entre otras cuestiones.