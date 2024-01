Alternativa Icodense y PSOE cierran un pacto de gobierno en Icod (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alternativa Icodense y PSOE han firmado este martes un acuerdo de gobernabilidad en Icod de los Vinos cuyo objetivo es dar un impulso al municipio en infraestructuras viarias, la mejora de la playa de San Marcos, el centro de visitantes de la Cueva del Viento, servicios sociales, la promoción turística, el deporte y la educación, entre otros ejes.

El pacto ha sido presentado en rueda de prensa por el secretario general de Alternativa Icodense y alcalde, Javier Sierra Jorge, el secretario general del PSOE de Tenerife, Pedro Martín, y los concejales Mónica Hernández (AI) y Soledad Palenzuela y Gerardo Rizo (PSOE).

Esta última edil será responsable de Mayores, Igualdad, Mujer y LGTBIQ+, así como responsable de la quinta tenencia de alcaldía, mientras que Gerardo Rizo se hará cargo de Turismo y de Icodtesa, además de ser octavo teniente de alcalde.

No obstante, no estará liberado y no percibirá remuneración, informa el PSOE en una nota.

Javier Sierra ha subrayado la "buena sintonía" que han mantenido ambos partidos en los primeros meses del mandato, además de recalcar que el acuerdo es "fruto del diálogo y de un proyecto sólido después de años de estancamiento y de un Icod que no iba más allá del día a día y de una gestión de parches".

Por su parte, Pedro Martín ha recalcado la existencia de "un proyecto común".

"Aquí no se ha planteado tener un número concreto de concejales para sumar, sino que se ha empezado por un proyecto y de ahí que no hayamos entrado en el gobierno desde el inicio. Este es un proyecto progresista para una visión progresista del Norte, en el que hay muchos elementos comunes y con el que queremos sacar al municipio del parón de los últimos años para que recupere el protagonismo que tuvo", indicó.

Gerardo Rizo agregó que el documento del acuerdo "es la confluencia de ambos programas electorales con unos ejes vitales, como son las conexiones y carreteras de la comarca, así como mejorar los altos niveles de desempleo, principalmente juvenil, el proyecto de la playa de San Marcos o trabajar para impulsar el centro de visitantes de la Cueva del Viento".

Javier Sierra también puso el acento en que "es una alegría también tener un altavoz a nivel del Gobierno del Estado, algo que será beneficioso para todos los icodenses".