Amber Heard, Manuela Velasco, Marta González de Vega y Silvia Tortosa participarán en el Festival Isla Calavera

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera visibilizará la presencia de la mujer protagonista y creadora en la cinematografía fantástica con la participación de cuatro nombres imprescindibles: Amber Heard, Manuela Velasco, Marta González de Vega y Silvia Tortosa.

La actriz Amber Heard, popular por su papel de la reina atlante Mera en el filme de superhéroes 'Aquaman' del Universo Extendido de DC y próximamente en su secuela 'Aquaman and the Lost Kingdom', visitará esta edición del Festival Isla Calavera para asistir a la première en España de su nueva película, el thriller sobrenatural 'In the fire', escrito y dirigido por Conon Allyn.

La proyección tendrá lugar el domingo 12 de noviembre a las 18.00 horas en Multicines Tenerife y contará también con la presencia del actor Eduardo Noriega, coprotagonista, y los productores Pascal Borno y Alain Gillissen.

Ambientada en la década de 1890, es la historia de Don Márquez, quien después de perder a su esposa contrata a Grace Victoria Burnham, una psiquiatra estadounidense, para averiguar qué le pasa a su hijo, quien parece tener habilidades inexplicables.

Amber Heard tuvo su primer papel protagonista en la película de terror 'All the Boys love Mandy Lane' (2006), y ha participado en otros títulos de género como 'Machete Kills' (2013), 'Furia ciega' (2011), junto a Nicolas Cage, 'Bienvenidos a Zombie Land' (2009) o 'Encerrada' (2010), a las órdenes de John Carpenter.

MANUELA VELASCO, PREMIO ISLA CALAVERA DE HONOR

Por su parte, Manuela Velasco visitará el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna para recoger el Premio Isla Calavera de Honor en la Gala de Clausura del próximo 18 de noviembre.

La actriz comenzó su carrera como presentadora de televisión, pero se convirtió en un icono del cine fantástico español tras dar vida a la reportera Ángela Vidal en la película '[REC]' (2007), de Paco Plaza y Jaume Balagueró. Por su interpretación, ganó el Premio Goya a la mejor actriz revelación y fue también reconocida como mejor actriz en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. En '[REC] 2' y '[REC] 4: Apocalipsis' volvió a llevar el personaje a la gran pantalla. Su debut en el cine tuvo lugar siendo una niña, en 'La ley del deseo', de Pedro Almodóvar, y extendió su popularidad con sus papeles en series como 'Aída' o 'Velvet'.

Además, tiene una participación estelar en el reparto de 'Cuando los amos duermen', de Santiago Alvarado Ilarri, que podrá verse en el Festival Isla Calavera dentro de la Sección Oficial de Largometrajes a Competición.

MARTA GONZÁLEZ DE VEGA, PREMIO S. S. VENTURE

El Premio S. S. Venture al talento canario del Festival Isla Calavera será este año para la guionista y actriz canaria Marta González de Vega, quien triunfa en la Gran Vía madrileña con la octava temporada de su obra de teatro 'De Caperucita a loba en solo seis tíos', mientras firma junto a Santiago Segura el guion de las sagas más taquilleras del cine español de los últimos años, en las que también interviene como actriz: 'Padre no hay más que uno' y 'A todo tren'.

Considerada una de las mujeres más influyentes de la industria del cine español, Marta González de Vega recibirá su reconocimiento este viernes en la ceremonia de apertura del Festival.

Por otro lado, la actriz, cantante y presentadora Silvia Tortosa acudirá al Festival de Cine Fantástico de Canarias para participar en un evento especial en homenaje al director Eugenio Martín, fallecido el pasado mes de enero y que estará dedicado al clásico del fantaterror español 'Pánico en el Transiberiano' (1972), donde compartió cartel con Christopher Lee y Peter Cushing. Esta cita, en la que también intervendrá el cineasta y experto en el género Víctor Matellano, tendrá lugar el jueves 16 de noviembre a las 20.30 horas en Multicines Tenerife.