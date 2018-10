Canarias presentará este miércoles una propuesta al Gobierno para gastar sus 598 millones de superávit

Publicado 23/07/2018 15:03:08 CET

Dávila compara la regla de 2019 con prohibir gastar a una familia responsable en favor de otra que vive "por encima de sus posibilidades"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presentará este miércoles a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, una nueva propuesta del Ejecutivo canario para poder gastar su superávit en 2019, lo que implicaría un adicional en su presupuesto de 598 millones de euros.

Se trata, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, de una propuesta "técnica" en la que Canarias no renuncia a ninguna parte de ese superávit, porque considera que lo expuesto en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es "profundamente injusto".

Así, defendió que Canarias "no" está "en contra de dar más oxígeno a las comunidades" más endeudadas, pero defenfió que "lo que no puede ser es que se castigue a las regiones cumplidoras". "Lo que queremos, por supuesto, es que España pueda salir del procedimiento de déficit excesivo. Si Canarias fuera un país no estaríamos sometidos a ese procedimiento, pero rechazamos una decisión injusta con Canarias y con los fondos de los canarios", argumentó.

"Votamos en contra en el CPFF precisamente porque esos nuevos objetivos benefician a las comunidades autónomas incumplidoras y no dan respuesta a las que hemos cumplido. Castigan a las que hemos hecho un esfuerzo por hacer bien las cosas y mantener la senda de la consolidación fiscal", defendió.

Canarias pide "aplicar" sus "propios recursos": "lo que le estamos planteando al Gobierno de [Pedro] Sánchez es que nos deje volcar el dinero de los recursos de los canarios" en los canarios y "sus servicios básicos".

SUSTRAEN DINERO DE LOS CANARIOS EN FAVOR DE LAS CCAA "INCUMPLIDORAS"

"Le están quitando dinero a los canarios, de sus políticas sociales, para dárselo a las incumplidoras. Nosotros vamos a ir con una propuesta, un informe de [la Consejería de] Hacienda, y esperamos que sea bien recibida y permita al Gobierno de Canarias usar los recursos que son suyos. No estamos pidiendo dinero para endeudaros, sino nuestro dinero para ponerlo en nuestro presupuesto", insistió.

Esos casi 600 millones de euros, detalló la consejera canaria, es la mitad del presupuesto de educación" o multiplicaría "por 3 la cobertura de dependencia". Esos fondos, aseveró, "están ahí porque lo hemos hecho bien": "no significa endeudarnos más, sino que queremos que vaya a las familias, a los que son más vulnerables".

"Estábamos convencidos de que este nuevo Gobierno iba a entender que hay que premiar a los que hemos sido responsables", pero no ha sido así, lamentó Dávila.

Así, la consejera ejemplificó lo que está ocurriendo en una economía familiar y sostuvo que es como si a una familia que, después de abrocharse el cinturón durante la crisis, por fin tiene 500 euros más al mes para gastar le dicen que no los puede usar para "que otra familia que han estado viviendo por encima de sus posibilidades" pueda seguir endeudándose.

"SÁNCHEZ LO QUE DICE ES QUE HACER LA TAREA MAL TIENE PREMIO"

"Sánchez lo que dice es que no hace falta que se ajusten, que hacer mal la tarea tiene premio, y de ahí nuestro voto en contra". En todo caso, precisó Dávila, el Ejecutivo canario considera que aún existe "margen para que el Gobierno reconsidere" su postura y no apruebe una senda solo para las más incumplidoras: "Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura".

En esa reunión con Batet estará también la propia Dávila y el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán. A continuación de la reunión con Batet, la delegación canaria se sentará con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para hablar de la nueva subasta eólica, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para abordar asuntos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), ahora que Clavijo es presidente de turno de las mismas, así como los fenómenos migratorios.