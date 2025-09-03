AMP.- Estado, Gobierno de Canarias y Cabildo rubrican su compromiso para impulsar el tren de Gran Canaria

El ministro, Ángel Víctor Torres; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Antonio Santano; el presidente del Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez; y el presidente del Cabildo, Antonio Morales - CEDIDO POR MINISTERIO DE TRANSPORTES

Firman un protocolo que no implica un gasto directo pero que establece una hoja de ruta para garantizar la financiación

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, el de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han rubricado este miércoles un protocolo para mejorar la movilidad en la isla con el que se comprometen a impulsar el proyecto del tren en la isla, que conectará Las Palmas de Gran Canaria, Telde, el aeropuerto y los principales núcleos turísticos de Maspalomas y Playa del Inglés.

Se trata de un paso previo para poder contar próximamente con un convenio y una ficha financiera que hagan realidad esta iniciativa en la que la Corporación insular lleva trabajando al menos desde que se creara la entidad pública Ferrocarriles de Gran Canaria en el año 2009.

Así se ha puesto de manifiesto durante la firma del protocolo, que contó con la asistencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Antonio Santano; el presidente del Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; y el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

Una vez confirmada la viabilidad socioeconómica y ambiental de las actuaciones, se abre la puerta a la firma de convenios específicos plurianuales para cada proyecto, que incluirán tanto la duración como las aportaciones financieras de cada administración, así como la posibilidad de recurrir a financiación europea.

En este sentido, cabe destacar que el protocolo en sí mismo no implica un gasto directo, sino que establece la hoja de ruta para garantizar la financiación futura.

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

El acuerdo prevé la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes del Ministerio, del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, y presidida por este último.

Esta comisión será la encargada de supervisar las actuaciones, coordinar las acciones necesarias, elaborar propuestas de convenios, proponer prórrogas y resolver posibles dudas interpretativas.

De igual modo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria participará como observador, con voz pero sin voto, y se podrán incorporar otros municipios en función de las necesidades.

El protocolo tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogables por otros dos, hasta la firma de los convenios específicos que lo sustituyan.

EL ESTADO VELARÁ POR LA RENTABILIDAD ECONÓMICO-SOCIAL

Fruto de este acuerdo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible velará por la rentabilidad económico-social y ambiental de los estudios y proyectos, atendiendo a la metodología de la Comisión Europea para las inversiones, con el fin de racionalizarlas y posibilitar la obtención de financiación europea.

Aquí, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, resaltó que este protocolo es "un logro colectivo, que parte del diálogo, el acuerdo y el consenso entre administraciones".

"Y también un avance importante en la reivindicación, el compromiso y los logros de muchísimos gobiernos de distinto color político y de la sociedad en su conjunto", aseveró el canario.

Además, el secretario de Estado ha asegurado que esta firma "ha sido fruto del diálogo y el consenso para encontrar la mejor solución respecto a las necesidades de movilidad de la isla, lo que redundará en una mejora en la vida de sus habitantes y de los visitantes de la isla".

EL CABILDO REDACTARÁ LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria será responsable de redactar los estudios y proyectos técnicos así como la obtención de las autorizaciones ambientales y urbanísticas.

En este punto, el presidente insular, Antonio Morales, hizo especial hincapié en que Gran Canaria tiene todo "absolutamente preparado" para que las obras del tren sean una realidad.

"Hemos redactado los proyectos necesarios para la ejecución de la obra, tenemos a punto de ser entregada la Declaración de Impactos Medioambientales y ya disponemos de 17 millones en el curso presupuestario para iniciar las expropiaciones del suelo necesarias para comenzar el proceso de adjudicación de la sonda", anunció.

Morales insistió en que el tren es clave para la movilidad insular de Gran Canaria porque hay una altísima densidad de población, casi 900.000 habitantes, y la mayor parte concentrada en ese corredor por el que transcurre el itinerario del tren --este-sureste-- y recibe 4,5 millones de turistas cada año que usan dicho corredor como vía principal al aeropuerto.

EL GOBIERNO DE CANARIAS PRESTARÁ EL APOYO NECESARIO

Mientras, el Gobierno de Canarias prestará el apoyo necesario durante la redacción de los estudios y proyectos en la coordinación de las afecciones a otras infraestructuras de su competencia y durante la tramitación de las autorizaciones ambientales y urbanísticas.

El presidente, Fernando Clavijo, ha señalado que con la firma de este protocolo "estamos poniendo los cimientos de un proyecto que simboliza nuestro compromiso con la sostenibilidad, la modernidad y la cohesión territorial".

"El tren --continuó-- es mucho más que una infraestructura: es la oportunidad de transformar nuestra manera de movernos, de mejorar la calidad de vida de los canarios y de garantizar que las generaciones futuras encuentren un archipiélago más verde, más conectado y con más oportunidades".

El consejero del área, Pablo Rodríguez, ha destacado que este acuerdo "marca un antes y un después en la historia de la movilidad en Canarias". "Hemos conseguido que, por primera vez, el Ministerio apueste de manera clara y decidida por estas infraestructuras ferroviarias", aseveró.

Además, expuso que este protocolo es una oportunidad para tener una hoja de ruta firmada por todas las partes, un compromiso público y político, por parte del Ministerio, de que realmente esta red es de interés común y estratégico para todas las administraciones.

CORREDOR DE LA ZONA ESTE-SURESTE

Se espera que el protocolo suponga para Gran Canaria mejorar la movilidad en el corredor de la zona este-sureste de la isla, uniendo los núcleos urbanos de Las Palmas de Gran Canaria y Telde con el aeropuerto y los núcleos turísticos del sur de la isla.

Así, desde este Ministerio se da especial relevancia a los medios de transporte colectivos, compartidos y, más si cabe, a los de bajas emisiones.

Para ello, fomenta una planificación más coordinada entre todas las administraciones competentes, por lo que desde el Ministerio de Transportes se considera que la construcción de infraestructuras como el tren no es un fin sino un medio para asegurar la movilidad, entendiéndose como un derecho.