Ascienden a tres las víctimas mortales en el incendio de Los Realejos (Tenerife)

Incendio en la vivienda de un edificio en Los Realejos - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos de las personas ingresadas en estado crítico por el incendio de ayer sábado en el municipio de Los Realejos, en Tenerife, han fallecido, ascendiendo a tres las víctimas mortales en este incidente, según han confirmado a Europa Press fuentes del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.

El incendio se produjo en torno a las 03.29 horas de la madrugada en la vivienda de un edificio ubicado en la calle Los Bancales del municipio tinerfeño.

El incidente provocó inicialmente el fallecimiento de una mujer de 60 años y dejó heridas a otras siete personas, tres de ellas de gravedad tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Practicadas las maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando recuperarlas, fueron trasladadas en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital de La Candelaria, donde han fallecido dos de ellas.

Además, en el lugar de los hechos, se atendió a otras cuatro personas con lesiones de diversa consideración y a varios afectados en el lugar del incidente.