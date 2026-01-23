Torres certifica el traslado de 877 menores extranjeros no acompañados de Canarias, Ceuta y Melilla a península

Archivo - Agentes de los equipos de emergencia atienden a los migrantes en el muelle de Arrecife, a 6 de enero de 2025, en Lanzarote, Canarias (España). Una patera con 60 migrantes a bordo ha sido rescatada en la mañana de este lunes, 6 de enero, en aguas - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha certificado este viernes que en algo más de cuatro meses se han reubicado en península 877 menores extranjeros no acompañados que se encontraban en los territorios fronterizos de Canarias, Ceuta y Melilla, de los que 441 han sido por aplicación de la Ley de Extranjería y 436 solicitantes de asilo, estos últimos solo le repercute al archipiélago canario.

Torres ha comparecido este viernes en una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria para aportar los datos sobre la atención a los menores migrantes no acompañados con la modificación de la Ley de Extranjería, después de que el lunes, 19 de enero, se celebrara una reunión de coordinación y balance de la aplicación de la norma con los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla.

El ministro ha querido resaltar el trabajo "inédito" que se ha realizado desde las delegaciones de gobierno, los gobiernos autónomos, la ciudades autónomas, fiscalía, también los menores con su representación jurídica, así como las comunidades acogentes, al tiempo que incidió en que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería "ha sido un hito" porque ha permitido que "en cuatro meses y pico" reubicar a cerca de 900 personas que estaban en Ceuta, Melilla y Canarias en el conjunto del país.

Todo ello, matizó, a pesar del "rechazo" que se ha producido desde algunas comunidades, citando a la de Madrid o al Ayuntamiento de Pozuelo, que han recibido "varapalos" judiciales, ya que los tribunales le "ha dado la razón al Gobierno de España".

EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES EN CANARIAS

Así, por el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería, el denominado procedimiento express --para los menores migrantes llegados después del 29 de agosto--, que establece un plazo máximo de 15 días para el traslado de los menores, aunque el ministro admitió que el tiempo medio está en unos 35 días, en Canarias se han iniciado 527 expedientes, de los que ha habido 231 resoluciones de traslado --por parte de la comunidad-- y se han archivado 62.

Sin embargo, lamentó Torres que no tienen el dato de reubicaciones ejecutadas porque el Gobierno de Canarias "no" se lo ha trasladado a pesar de haberlo solicitado.

En cuanto a la aplicación de la disposición adicional de la norma, que afecta a los menores migrantes no acompañados que ya estaban en el territorio y que deberían salir antes del 19 de marzo, apuntó que las comunidades tenían que haber enviado los expedientes cuatro meses antes y atendiendo a ello, a 21 de noviembre, en el caso de Canarias se habían iniciado 704 expedientes, de los que ha habido 298 resoluciones de traslado y 133 archivados.

De esta forma, uniendo la aplicación del artículo 35.5 y de la disposición adicional, se habían culminado en el archipiélago 529 expedientes con traslados por parte del Gobierno de España y el Ejecutivo canario ha reubicado 157 menores (29,6%).

Respecto a los solicitantes de asilo por parte de menores, que puntualizó es un caso específico de Canarias, había 693 personas y se han reubicado 567 menores --436 en península y 131 en recursos estatales en el archipiélago-- y 126 que han cumplido la mayoría de edad.

CEUTA Y MELILLA

Por su parte, en la aplicación en Ceuta del procedimiento express ha implicado el inicio de 220 expedientes, de los que las resoluciones de traslado han sido 197, mientras que 11 han sido archivados y 152 son las reubicaciones ejecutadas.

Y la disposición adicional han supuesto 214 expedientes iniciados, con 120 resoluciones de traslado, 29 archivos y 90 reubicaciones ejecutadas.

De esta forma, la aplicación de ambas formas incluida en la Ley de Extranjería ha conllevado en Ceuta finalizar 317 expedientes con traslados por parte del Gobierno de España y el Ejecutivo ceutía ha reubicado 242 menores (79,4%).

En cuanto a Melilla, la aplicación del procedimiento express ha implicado el inicio de 84 expedientes, de los que las resoluciones de traslado han sido 30, mientras que 30 han sido archivados y 30 son las reubicaciones ejecutadas.

Y la disposición adicional han implicado 53 expedientes iniciados, con 28 resoluciones de traslado, 8 archivos y 12 reubicaciones ejecutadas.

Así, la aplicación de ambas formas incluida en la Ley de Extranjería ha conllevado en Melilla culminar 58 expedientes con traslados por parte del Gobierno de España y el Gobierno de Melilla ha reubicado 42 menores (72,4%).

EL GOBIERNO "CUMPLE Y CUMPLIRÁ"

Atendiendo a estos datos, Torres ha incidido en que el Gobierno de España "cumple, ha cumplido y va a seguir cumpliendo", si bien en lo que se refiere a la disposición adicional ha apuntado que a 21 de noviembre Canarias había enviado 432 expedientes, de los que el Gobierno de España "ha resuelto 431", pero indicó desde el Ejecutivo regional se afirma que tiene 2.133 menores, por lo que señaló que "debió enviar 2.133 expedientes para poder cumplir con los cuatro meses que obliga la ley".

En el caso de Ceuta, a 21 de noviembre, se habían enviado 108 de 496 y Melilla 30 de 76. Para resolver esta situación avanzó que va a haber reuniones con Ceuta y Melilla y, propone también con Canarias, para que "trasladen todos los expedientes cuanto antes" al no hacerlo "en tiempo y forma en el mes de noviembre", ya que la voluntad es seguir trabajando en la resolución de estos expedientes aunque se sobrepase el 19 de marzo, ya que "no hay impedimento jurídico".

Finalmente aseguró que el "riesgo" de la ley "se llama Vox y Partido Popular", ya que matizó que la norma tiene posibilidades de pervivir en el tiempo.