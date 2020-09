Amplían hasta el 3 de octubre las restricciones en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este viernes de que las restricciones impuestas a Gran Canaria por su alta incidencia de casos de coronavirus se amplían hasta el 3 de octubre.

Mientras, se mantienen hasta el 26 de septiembre las medidas específicas en Lanzarote y hasta este sábado en El Hierro, teniendo el resto de islas medidas generales de prevención.

Así, en las islas con restricciones específicas no se autorizarán los eventos de más de 10 personas, los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas, bares y restaurantes de playa deben cerrar a las 00.00 horas y no admitir nuevos clientes a partir de las 23.00 horas y los centros de día no ocupaciones seguirán cerrados.