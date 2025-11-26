Analizan el litoral de Santa Cruz de La Palma frente a la subida del nivel del mar y la erosión costera

Archivo - Playa de Puerto Naos, a 13 de septiembre de 2022, en Los Llanos de Aridane, La Palma, Canarias (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha iniciado una campaña de medición en el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, entre la ciudad y Maldonado, con la que se busca conocer la profundidad, el relieve submarino y la composición del fondo marino con el fin de planificar medidas de adaptación ante la subida del nivel del mar y la erosión costera.

El presupuesto para analizar estas seis áreas en toda Canarias asciende a 111.300 euros, mientras que el proyecto que lo integra, el ADAPTACOST6, cuenta con una inversión total de 2.317.300 euros, según informa la Consejería en una nota.

El director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miguel Ángel Morcuende, ha explicado cómo Santa Cruz de La Palma es "especialmente vulnerable" ante la subida del nivel del mar y la erosión costera, porque confluyen riesgos que afectan a los vecinos, a las actividades económicas que se desarrollan en el municipio, al uso de la playa urbana y también al patrimonio histórico.

Así, una de las zonas que más sufre los embates del mar es el barrio de Maldonado, por lo que ello "es fundamental" para proteger este tipo de enclaves.

INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Ha subrayado que la Consejería trabaja en estos estudios para contar con información científica de alta precisión que permita anticiparse a los riesgos y diseñar soluciones de adaptación "claras y eficaces" que garanticen la seguridad de la población y de los servicios esenciales en las próximas décadas.

Asimismo, Morcuende ha recordado que, con los datos obtenidos, se elaborarán escenarios climáticos de alta resolución para el año 2050, que permitirán simular diferentes situaciones de inundación y erosión, lo que constituye la base para priorizar y dimensionar medidas de adaptación dentro de la estrategia de resiliencia costera de La Palma y de Canarias.

"Uno de los principales objetivos es contar con datos científicos que nos ayuden a proteger a la población de esos efectos que puedan producirse", ha dicho.

Los trabajos han sido realizados por la empresa ECOS, Estudios Ambientales y Oceanografía S.L., contratada por TRAGSATEC, entidad responsable de la coordinación del proyecto ADAPTACOST6. Durante la campaña se ha utilizando una ecosonda multihaz, navegación inercial y técnicas de compensación de movimiento para garantizar la precisión de los resultados.

El estudio de la capital palmera se enmarca en el encargo ADAPTACOST6, que incluye un total de seis zonas del litoral canario en las islas de Fuerteventura, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.