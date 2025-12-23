Andrés Martínez (PP), nuevo alcalde de Arico en virtud al cambio rotatorio del pacto de gobierno con el PSOE

Andrés Martínez, nuevo alcalde de Arico, junto a la exalcaldesa, Olivia Delgado - AYUNTAMIENTO DE ARICO

ARICO (TENERIFE), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Arico celebró este martes un pleno extraordinario en el que se formalizó el relevo en la Alcaldía del municipio de tal forma que Andrés Martínez (PP) asume desde el bastón de mando, que le fue entregado por Olivia Delgado (PSOE), alcaldesa desde las elecciones municipales de 2023.

Este cambio se produce en cumplimiento del acuerdo de gobierno alcanzado en agosto de 2023, cuando el Grupo Municipal Popular se incorporó al Ejecutivo local.

Dicho pacto contemplaba la alternancia en la Alcaldía durante el mandato, estableciendo que el líder local del Partido Popular ocuparía la máxima responsabilidad municipal durante el último año y medio, recoge una nota del consistorio.

Durante el pleno se puso en valor el trabajo realizado en este periodo y se reafirmó el compromiso de seguir impulsando una gestión centrada en el interés general del municipio, la estabilidad institucional y la continuidad de los proyectos estratégicos para Arico.

El nuevo alcalde de Arico, Andrés Martínez, expresó con emoción que "esto es una muestra más de que todo en la vida llega cuando tiene que llegar".

"Todo lo que hice fue para llegar aquí con toda la humildad y creo que valió la pena y valdrá la pena por el municipio. Este cambio, lejos de ser un acto meramente administrativo, representa el ejercicio de la responsabilidad institucional y el respeto a la palabra dada. El pacto entre ambas formaciones políticas nació con el objetivo de garantizar la estabilidad del ayuntamiento y asegurar una gestión eficaz para nuestro municipio", explicó Martínez.

Durante estos años, apuntó, "el Gobierno compartido ha demostrado que la cooperación y el acuerdo, incluso entre partidos ideológicamente distintos, puede generar beneficios concretos para la ciudadanía cuando se trata del interés general".

La ahora primera teniente de alcalde, Olivia Delgado, añadió que "con fuerza democrática" se optó "por el cambio valiente, el de la estabilidad institucional".

"Suscribimos un pacto de alternancia con el Partido Popular para revertir una situación de parálisis que lastraba el desarrollo de nuestro municipio. Porque gobernar no es imponer, es construir. Juntos hemos demostrado que desde posiciones distintas se puede gobernar con éxito cuando el único objetivo es poner en el centro el bienestar de las personas", finalizó con orgullo Delgado.