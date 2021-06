El 'Ángeles Alvariño' continúa con las labores de búsqueda de Anna y Tomás Gimeno frente a la costa de Añaza

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño' continúa este miércoles con las labores de búsqueda de Anna y Tomás Gimeno, que desde la tarde-noche de ayer se centran frente a la costa de Añaza y que se prolongarán hasta mañana jueves.

Desde la localización de los restos de Olivia, el buque estaba realizando los rastreos en una zona más próxima a la Marina Deportiva, según fuentes cercanas a la investigación, con el objetivo de tratar de encontrar el cuerpo de Anna.

Sin embargo, el cambio de rumbo más hacia el sur podría responder a que ahora la prioridad es localizar los restos de Tomás Gimeno, según aseguran las mismas fuentes, pues los investigadores consideran que su hallazgo podría ser más factible.

La Guardia Civil todavía mantiene el "ánimo" y la "ilusión" de poder encontrar nuevos indicios sobre la desaparición de Tomás y su hija Anna antes de que el 'Ángeles Alvariño' abandone la isla para realizar labores propias del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Así lo manifestó en el día de ayer la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. "Tenemos confianza en que en estos dos días que nos quedan podamos llegar a concluir la investigación" y en que "aporten mas luz a la investigación sobre la desaparición del padre y de la otra hermana" para dar por cerrado un capitulo "tremendamente doloroso" y que muestra "hasta qué extremo" la violencia vicaria "puede llegar a hacer daño a esa madre, a la familia, a los amigos y al corazón de todas las personas de este país", ha lamentado Gámez.

Y es que la Guardia Civil mantiene la "ilusión" porque todavía tiene "el medio" -el buque- y el "conocimiento" fruto del "intenso trabajo" de investigación de la Guardia Civil que ha determinado las zonas de búsqueda y los puntos con mayor probabilidad de encontrar evidencias.

No obstante, Gámez ha reconocido que hallar esos nuevos indicios es "solo un futurible", por lo que, preguntada por lo que se hará tras la marcha del 'Ángeles Alvariño' de Tenerife si no se encuentra a Anna y a Tomás Gimeno, ha respondido que "la Guardia Civil no termina ni da por cerrado ningún caso asta que no se tienen todas las pruebas concluyentes".

En este caso, los agentes estarán "en manos" del juez de violencia de género que lleva el caso, que será quien determine "hasta donde llegar" con la investigación, ha explicado la directora general de la Guardia Civil.