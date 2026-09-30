La APLP asegura que vertido del pesquero hundido en Puerto Naos, en Lanzarote, está controlado y no supone riesgo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha informado este miércoles que el vertido que se ha producido en Puerto Naos, en Arrecife (Lanzarote), tras el hundimiento del pesquero Monte Arballu este martes cuando estaba atracado en dicho muelle, "está controlado y no supone ningún peligro" ni para la población ni para el medio marino.

Todo ello, después de que la APLP colocara dos barreras absorbentes junto al casco del buque y una barrera de contención de refuerzo, además del despliegue de churros absorbentes por posibles afloramientos aleatorios de combustible entre el pesquero y la barrera de contención, según ha informado la Autoridad Portuaria de Las Palmas en un comunicado.

Estos medios, explica, se colocaron en el momento en el que se produjo el hundimiento del pesquero como medida preventiva por posible afloramiento del combustible, en concreto, de gasoil, que es un combustible no pesado que se evapora con la irradiación solar, el batido de las olas o mediante dispersión mecánica.

En el momento del hundimiento, y según la información del armador, se estima que el barco pudiera contener unos 10.000 litros de gasoil, de los que ha salido a flote una "pequeña cantidad", mientras que el resto "está contenido" dentro del tanque del pesquero.

Por último, la APLP indica que ha contactado con el armador del buque, que le ha expuesto que "en estos momentos están localizando los medios necesarios" para reflotar el buque.

Para ello unos buzos procederán a la limpieza de los elementos móviles que puedan estar en la cubierta del pesquero para proceder al reflotamiento del barco, de tal forma que una vez esté en la superficie, procederán a localizar la vía de agua que produjo el hundimiento del pesquero para taponarla y, una vez asegurada la flotabilidad del barco, lo trasladarán al astillero de Puerto Calero Marinas para proceder a su reparación.