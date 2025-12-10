Aprobada la declaración de interés general para que el Hospital Doctor Negrín albergue la protonterapia

Archivo - Exterior del edificio del Hospital Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este miércoles la Declaración de Interés General para la parcela anexa al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín en la que se ha previsto la construcción de un edificio que permitirá la ampliación del centro hospitalario, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.

Conxretamente se trata de una parcela que albergará el edificio de Terapias Avanzadas en el que se instalarán dos de los equipamientos estratégicos para el Servicio Canario de la Salud, como son la instalación de un equipo de protonterapia y de un ciclotrón y sus laboratorios asociados.

La Prontonterapia es una tecnología de última generación, inexistente actualmente en las islas, que se utiliza para el tratamiento de determinados tipos de cáncer y que sólo está disponible en dos centros privados de España, destaca el Ejecutivo en una nota.

Canarias dispondrá de este equipamiento como una de las siete comunidades autónomas beneficiarias del convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad y la Fundación Amancio Ortega Gaona lo que nos permitirá disponer de equipos de radioterapia de protones para el tratamiento de determinados tipos de cáncer.

En total, la Fundación Amancio Ortega ha donado diez equipos de Protonterapia a siete CCAA y Canarias es una de ellas.

En coordinación con la Fundación Amancio Ortega Gaona, el Servicio Canario de la Salud ha dado los pasos necesarios para disponer de la protonterapia en Canarias.

Para ello, se está ya en fase de redacción del proyecto para poder licitar la construcción del edificio, entre otras actuaciones prioritarias.