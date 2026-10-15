Apuñalan a un hombre al abrir la puerta de su vivienda en el barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido apuñalado en diferentes zonas de sus brazos al abrir la puerta de sus vivienda, en el barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, después de que se la estuvieran "aporreando", según ha indicado la Policía Nacional.

Este incidente se ha producido sobre las 00.30 horas de este jueves, cuando el hombre escuchó cómo llamaban de forma brusca a la puerta de su vivienda y, al abrir, se encontró con una persona que portaba un cuchillo.

Esta persona intentó hacerle daño, sufriendo el inquilino cortes en el antebrazo y mano. Actualmente la Policía Nacional investiga lo ocurrido para conocer las causas de estos hechos.