Aqualia termina su contrato con el Ayuntamiento de Santa María de Guía (Gran Canaria), con quien está querellado

Publicado 21/08/2018 14:25:55 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa de gestión de aguas, Aqualia, ha finalizado su relación contractual con el Ayuntamiento de Santa María de Guía (Gran Canaria) tras una veintena de años gestionando el servicio municipal de aguas.

En este sentido, Aqualia ha informado que tras concluir el plazo previsto de duración del acuerdo ha entregado al Consistorio las instalaciones del servicio "conforme a las previsiones de su contrato y a la legislación aplicable al mismo, preavisando al Ayuntamiento con dos meses de antelación", según han informado la empresa en un comunicado.

Respecto a los antecedentes en la relación entre el Ayuntamiento y Aqualia, la empresa recordó que en el año 2009 acordó con el Consistorio poner fin anticipadamente al contrato pero el acuerdo "no surtió efectos", ya que estaba condicionado por la licitación de un nuevo contrato para seleccionar otro gestor del servicio.

Sin embargo, puntualizó Aqualia, el Ayuntamiento "no llevó a efecto en estos nuevo años" la convocatoria de un nuevo contrato, ya que "le resultaba mucho más económico no pagar esa deuda, no equilibrar económicamente el servicio, y mantener el contrato obligando a Aqualia a subvencionar y financiar el mismo".

Añade que en estos nueve años el Ayuntamiento de Santa María de Guía "ha dejado de abonar" a Aqualia los trabajos y servicios realizados durante el citado periodo, "incrementando con ello el déficit patrimonial del contrato".

Asimismo, indican que dicho acuerdo de resolución establecía, entre otras cosas, un periodo de seis meses para que el Consistorio "pudiera licitar y adjudicar el servicio, momento en el que se haría efectivo por parte del Ayuntamiento el pago de la correspondiente liquidación a favor de Aqualia, sin que a fecha de hoy --a pesar de que la empresa aceptó ampliar por plazos idénticos, seis meses hasta en dos ocasiones-- se haya hecho efectiva ni la resolución, ni la liquidación acordada".

Todo ello, agregó, por lo que consideran "única y exclusivamente, a la inactividad y desidia del Ayuntamiento, que ha tenido nueve años para dar efectivo cumplimiento al mismo, sin que haya realizado las gestiones mínimas necesarias tendentes a cumplir con las obligaciones del acuerdo de resolución".

Por todo ello, creen que la "única" finalidad del Ayuntamiento de Santa María de Guía "ha sido mantener atrapado indefinidamente y sin remedio a Aqualia en una relación contractual deficitaria", de la que inciden era "plenamente conocida, obligándola a financiar sin límite las necesidades del servicio municipal".

Finalmente, apuntó que actualmente existe un contencioso administrativo presentado por Aqualia y que es "superior a seis millones de euros".