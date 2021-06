El 'ARN Culture & Business Pride' visibiliza el potencial LGTBIQ+ y se muda a Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del 'ARN Culture & Business Pride' se celebrará en esta ocasión en Santa Cruz de Tenerife del 22 al 27 de junio, con la participación, entre otros, de la actriz Bibiana Fernández, el político Jaime de los Santos, la joven promesa del cine Lola Rodríguez --reconocida por su participación en la serie La Veneno--, la influencer y empresaria Aida Domenech, más conocida como 'Dulceida', el artista vasco Abel Azcona o la política tinerfeña Carla Antonelli.

La presentación de este festival se ha celebrado este viernes en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, con la participación de la organizadora, Olga Payar, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, el consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta; el programador de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, Miguel Pérez, en sustitución de la concejala Gladys de León, y el presidente de AJE Canarias, Agoney Melián.

Bajo la consigna 'Another way of Loving, another way of Pride' y patrocinado por Turismo de Tenerife, Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, Promotur de Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, ARN Culture & Business Pride es un evento de referencia creado ante la necesidad de ofrecer un punto de encuentro internacional de negocios y 'leisure' que atienda las novedades del colectivo LGTBIQ+ desde los más diversos puntos de vista.

En esta edición, debido a las restricciones sanitarias actuales, el evento no podrá desarrollarse en toda su magnitud y se desenvolverá durante una semana de conferencias o networking entre público general y profesionales del colectivo LGTBIQ+.

La directora del festival, Olga Payar, ha señalado que "en el último informe de turismo LGTBIQ realizado por la Organización Mundial de Turismo e IGLTA demuestra que los destinos con turismo LGTBIQ contribuyen a los avances sociales y a la normalización en la población".

TURISMO LGTBIQ

En esa línea, ha destacado que "el turismo LGTBIQ ha experimentado un crecimiento continuo, siendo ampliamente reconocido como un importante y prometedor segmento del turismo en todo el mundo, un turismo que califica como un poderoso vehículo para el desarrollo económico, la inclusión social y la competitividad de los destinos turísticos, especialmente tras la pandemia".

Además, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, ha declarado que el 'ARN Culture & Business Pride' "es un evento cultural, social, económico, inclusivo, y desde luego necesario, visibiliza, valoriza y empodera el talento de la comunidad LGTBIQ+ y sus referentes mundiales, genera debate y traslada al gran público diferentes realidades y opiniones, tantas como amplio es el espectro de la diversidad, genera encuentros, networking productivo y positivo".

Asimismo, ha indicado que "el 'Culture Pride' es un evento de nueva generación, digital, sostenible e inclusivo, que crea comunidad en torno a su conceptualización y formato innovador, un evento de repercusión internacional ya consolidado del destino Tenerife, para todas las edades y todos los públicos, accesible y gratuito".

DEFENSA DE LA DIVERSIDAD

Por su parte, el programador de Cultura de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Pérez, señaló que "Santa Cruz acoge por primera vez este festival y aspira a convertirse en la sede permanente de este encuentro que convertirá a la capital tinerfeña en referente de la comunidad LGTBIQ+, aunque las actividades que se programan van destinadas a todos los públicos".

A su juicio, "nuestra ciudad quiere implicarse y comprometerse con este proyecto, no sólo porque apostemos decididamente por la defensa de la diversidad, sino también porque este festival viene a enriquecernos no solo como personas y como sociedad sino también por ser un motor económico de primer orden por la creciente demanda de negocios especializados en el turista LGTBIQ+".

El consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, ha insistido en que "Tenerife es una isla orgullosa, de colores", y defendió que "este tipo de festivales hacen que la diversidad sea una realidad transversal, transgresora y que el nombre de la isla llegue al mundo del turismo, de los negocios, que cree espacios de interrelación entre colectivos".

Además, añadió que "es un placer estar en este festival que tiene mucho trabajo detrás y a pesar de la pandemia está y estará en los próximos años y que colocará el nombre de Tenerife con letras de color en el mundo".

El evento está respaldado por auditoras internacionales y cuenta con el apoyo de diversos grupos turísticos y empresariales de la región.

Así, el presidente de AJE Canarias, Agoney Melián, ha destacado la importancia del proyecto debido a que "trata el mundo de la empresa desde una perspectiva LGTBI, lo cual no es muy habitual y, de veras, parece algo fundamental".

En esa línea, ha subrayado que confía "plenamente en que este proyecto da una visibilidad inmensa a una parte prácticamente olvidada del colectivo y se debe seguir fomentando para lograr romper también este techo de cristal".

PREMIOS INTERNACIONALES

El próximo año, además de las jornadas del festival, se volverán a celebrar los premios internacionales Alan Turing LGTBIQ Awards, donde participarán personalidades como Stephen Fry, Rain Dove e Isabel Coixet y al que se sumará el congreso mundial LGTB World Business Summit, los Conciertos por los Derechos Humanos y el festival de música EuroRainbow, lo que lo convertirá en un evento de casi 10 días donde se podrá generar un 'spot' internacional de negocios y ocio LGTBIQ+ de referencia, además de una cita imprescindible que puede convertirlo en uno de los eventos distintivos de Tenerife.

El 'Culture & Business Pride' es un proyecto transversal que significa enriquecer a la población en inclusión, diversidad y crecimiento social en todos los niveles y áreas que este festival incorpora en su programa como cultura, conocimiento, educación, entretenimiento, economía, empresa o formación.

Sumando sus dos ediciones anteriores, este festival ha atraído a un número aproximado de 50.000 asistentes en total, generando un impacto económico de 6 millones de euros y un retorno de inversión cercano al 250%.

En este tiempo, ha contado con personalidades como la exprimera ministra islandesa, Jóhanna Sigurdardöttir, Alaska y Mario, Brays Efe, el diseñador Palomo Spain o la modelo clave en la visibilidad intersexual Hanne Gaby Odiele.

Además, han recibido premios Alan Turing instituciones como ACNUR o la Harvey Milk Foundation y personalidades como Francisco Polo, la exvicepresidenta de Costa Rica, Ana Elena Chacón. En el festival han participado músicos como Casey Spooner, Gus Gus, Rudimental, Marc Almond, Mocheeba o Izal, entre muchos otros.