Arranca el VIII Encuentro de los Mares en el norte de Tenerife con una jornada gastronómica marina en Garachico

VIII Encuentro de los Mares en Garachico (Tenerife) - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio costero de Garachico ha sido sede este domingo de la jornada popular que marca el inicio del VIII Encuentro de los Mares. La Plaza de la Libertad se ha transformado en un escaparate de cocina marinera donde restaurantes locales y de la península han ofrecido degustaciones a precios populares con música en directo.

El evento está promovido por el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y su marca Tenerife Despierta Emociones, y cuenta con la implicación activa del Ayuntamiento de Garachico, con el que se busca reafirmar el compromiso con el liderazgo en la gastronomía azul y la protección de los recursos marinos.

Este inicio de la VIII Edición del Encuentro de los Mares busca "democratizar" la excelencia culinaria con productos del mar, permitiendo que la ciudadanía participe activamente en un congreso donde la sostenibilidad marina es la gran protagonista. Con el mar del litoral de Garachico como telón de fondo, el Encuentro de los Mares comienza su programación poniendo en valor la biodiversidad de nuestras costas a través de los fogones.

La feria contó con una representación de la cocina peninsular e insular. Entre los grandes atractivos destacó la presencia de Miguel Barrera, chef del restaurante Cal Paradís* (Castellón), quien llevó hasta el norte de Tenerife su aclamado arroz de "mar y montaña" y el tradicional arrosset de Castelló.

PRODUCTO LOCAL

También hubo talento local con producto del atlántico. Omar Páez (Bestia Marina) y su apuesta por la esencia del litoral con su bocadillo de albacora asada; Rubén González (El Rebojo) con una croqueta de túnido de temporada con aromáticas locales y un tartar de medregal semicurado con piña tropical, y Nahuel Núñez (Oa Beach Club), con una visión creativa del recetario tradicional con sus garbanzos guisados con toques marinos.

La oferta se completa con una selección de bebidas a cargo de Bodegas Sitio y Cervezas VIctoria, creando una experiencia completa para todos los asistentes.

Esta jornada abierta al público configura el preludio de un ambicioso congreso profesional. En los próximos días, científicos, cocineros y pescadores vuelven a unir fuerzas para debatir sobre la "Capital Natural Azul". La premisa pasa, asimismo, por que el "futuro del planeta también se juega en el mar", de forma que el Congreso busca concienciar a la sociedad a través del paladar antes de entrar en las sesiones técnicas.