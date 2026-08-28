Arrecife (Lanzarote) se sumará este miércoles a la convocatoria de la FEMP en apoyo a Ceuta - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

ARRECIFE (LANZAROTE), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) se sumará el próximo miércoles, 2 de septiembre a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos ante la situación que están sufriendo.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado la concentración en la capital lanzaroteña se desarrollará bajo el lema 'Ceuta no está sola. Ceuta es España. Lo que afecta a los ceutíes nos concierne a todos'.

Por su parte, el acto tendrá lugar a las 19.00 horas frente a las puertas de la sede del Ayuntamiento y se contará con la presencia del alcalde, Yonathan de León, y el vicepresidente de la Comisión de Inmigración e Inclusión Social de la FEMP, Jacobo Medina.