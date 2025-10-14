Arrecife(Lanzarote) cierra la playa de El Reducto por vertidos y pide explicaciones a Consorcio del Agua y Canal Gestión

Vertidos en la Punta del Camello, en la playa de El Reducto de Arrecife (Lanzarote) - AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

ARRECIFE (LANZAROTE), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) ha pedido este martes al Consorcio del Agua, y a su empresa responsable de la red de saneamiento, Canal Gestión, que resuelvan las "anomalías que está originando nuevos vertidos, con apariencia de aguas fecales", por la zona del Emisario Submarino en la Punta del Camello, y que ha obligado al cierre de la playa de El Reducto.

Agentes de la Policía Local de Arrecife, según ha informado el consistorio en nota de prensa, se han desplazado hasta la zona y han levantado acta ante una presunta infracción por parte de los responsables del mantenimiento de esta red de aguas residuales.

Asimismo señalan que desde el Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Policía Local, se ha comunicado al Consorcio y Canal Gestión Lanzarote esta nueva incidencia, que aseguran "se está convirtiendo en frecuente" en esta zona del litoral de Arrecife.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha pedido en reiteradas ocasiones al Consorcio del Agua y Canal Gestión que "se realicen las obras necesarias para garantizar que no se vuelvan a originar nuevos vertidos en el litoral de la ciudad".

Recientemente, recuerdan, el Gobierno de Canarias ha publicado su informe sobre el Sistema de Información Territorial de Canarias y Arrecife concentra varias estaciones bajo la titularidad del Consorcio y Canal Gestión, que "deben ser adaptadas para evitar esos vertidos".

Finalmente indican que, ante la constatación de estos nuevos y supuestos vertidos, la Concejalía de Playas y Medio Ambiente ha adoptado la medida preventiva de cerrar la playa de El Reducto, al tiempo que desaconseja los baños en esta cala de la ciudad, ya que se está a la espera de conocer los análisis que han realizado técnicos del Área de Salud de Lanzarote.