Arriaga descarta 'fugas' al PP en Canarias y defiende el "nuevo rumbo" de Cs

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs), Enrique Arriaga, ha descartado este viernes que vaya a haber grandes 'fugas' de militantes y dirigentes de su formación al PP, tal y como está ocurriendo en algunas comunidades autónomas, caso de la senadora Lorena Roldán, que concurrirá con el PP en las elecciones catalanas.

"Nosotros no tenemos ningún proceso, coincidimos con la dirección nacional, si hay alguien que no está a gusto en nuestro partido y quiere irse, es el momento", ha comentado en declaraciones a Europa Press, subrayando que si alguna persona "no tiene claro cuál es su objetivo político y es capaz de llegar a acuerdos con un partido que hasta poco estaba criticando y condenando, lo mejor que puede hacer es irse".

Arriaga ha señalado que la formación naranja está en plena fase se "consolidación de la estructura" con una "tercera etapa" en la que se van a renovar los comités locales y "recuperando ilusión y afiliados", resaltando la vuelta al partido de David Morales, nuevo coordinador en la provincia de Las Palmas.

En su opinión, "se dio de baja decepcionado por la deriva del proyecto y se ha vuelto a dar de alta, un ejemplo de gente que se fue descontenta y ahora está más a gusto con el nuevo rumbo que tiene el partido".

Arriaga, que también es vicepresidente del Cabildo de Tenerife, señala que "el PP tiene un problema" porque en el centro ya está Cs "y por la derecha Vox le está comiendo terreno", de ahí que el objetivo del presidente nacional, Pablo Casado, sea "acabar" con la formación naranja.

"El objetivo no es ser socio preferente sino desestabilizar para que desaparezca pero no lo va a conseguir porque Cs está retomando el vuelo, con más lentitud pero afianzando los pies en el suelo, que cada paso se dé de forma segura y estable", indica.

HAY "RESENTIMIENTO" EN EL PP DE TENERIFE

De hecho, no oculta que las relaciones con el PP de Tenerife "no son buenas", a raíz de la moción de censura en el Cabildo que desalojó a CC y PP, abriendo una etapa de "ataques personales" por parte del presidente insular, Manuel Domínguez, algo que achaca al "resentimiento" por lo que ocurrió a comienzos del mandato.

Además, apunta que los que se quisieron ir ya lo hicieron "armando ruido y teniendo su minuto de gloria" --Teresa Berástegui, la viceconsejera de Turismo, dejó la formación hace meses-- y ahora avanza, incluso, que su partido puede incorporar a algún dirigente popular.

"Puede que hagamos algún fichaje del PP, puede ser hasta llamativo", indica, dejando claro que lo importante, no obstante, es "creer en los proyectos" porque los nombres y los fichajes no van a hacer "más sólido" al partido.