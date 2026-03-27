Arriba un cayuco con 56 migrantes al puerto de La Restinga (El Hierro)

Archivo - Un segundo cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 22 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un cayuco, con 56 inmigrantes a bordo, ha arribado en la tarde de este jueves al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Una vez que la embarcación llegó a La Restinga, el dispositivo sanitario --compuesto por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja-- asistió a las migrantes que iban a bordo del cayuco.

Tras asistir a las 56 personas, ninguna de ellas necesitó traslado a un centro sanitario.