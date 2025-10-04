El artista st. Pedro pondrá el broche musical a la jornada sabatina de ExpoDeca 2025 en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, ExpoDeca 2025, pondrá el broche musical a la jornada del sábado con la actuación del cantante tinerfeño st. Pedro. El concierto tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en la Gran Sala del Recinto Ferial de Tenerife, cuando concluya la programación prevista en este espacio.

La iniciativa es una apuesta del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, de vincular "deporte, cultura y entretenimiento en un mismo evento". Este se celebra hasta el próximo domingo en la capital tinerfeña, según precisa el departamento en una nota.

Con apenas 29 años, st. Pedro --nombre artístico de Pedro Hernández, natural del municipio tinerfeño de Tejina--, se ha consolidado como una de las voces emergentes más prometedoras del panorama nacional. Tras darse a conocer en el programa La Voz, dio un salto de visibilidad con su participación en el Benidorm Fest 2024, donde interpretó el bolero Dos extraños. Actualmente, cuenta con miles de seguidores en plataformas digitales.

Así, la actuación del sábado en ExpoDeca será una oportunidad para disfrutar de una propuesta musical en directo, en un fin de semana que convertirá el Recinto Ferial en punto de encuentro del deporte canario y espacio de convivencia ciudadana. Al mismo tiempo, supone un respaldo a la música hecha en Canarias, dentro del "compromiso" expuesto por el Gobierno de Canarias de dar visibilidad al talento joven y a los artistas locales.