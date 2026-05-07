Asamblea7Islas pide un hospital de campaña en Granadilla (Tenerife) ante la llegada del crucero con hantavirus

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 May. (EUROPA PRESS) -

Asamblea7islas ha remitido un escrito a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, en el que solicita un hospital de campaña ante posibles casos de hantavirus procedentes del crucero 'MV Hondius' que llegará a primera hora de este domingo a Tenerife.

El colectivo sanitario advierte de la necesidad de reforzar la prevención y evitar "traslados innecesarios" a hospitales públicos ante enfermedades infecciosas de riesgo.

En esa línea expone que los protocolos actuales contemplan medidas de seguridad, --"no existe el riesgo cero cuando se trata de virus"--, especialmente en los entornos hospitalarios donde coinciden pacientes vulnerables, por lo que la habilitación de un hospital de campaña permitiría aislar de forma efectiva los posibles casos sospechosos o confirmados.

Para Asamblea7Islas, "esta solicitud no responde a una situación de alarma, sino a una estrategia de prevención basada en la experiencia acumulada, donde la anticipación resulta clave para evitar escenarios más complejos".

Con todo, lanza un "mensaje de tranquilidad" a la población, recordando que las medidas propuestas buscan precisamente "garantizar la seguridad de todos" y recomiendan seguir las indicaciones oficiales y evitar la difusión de información no contrastada.