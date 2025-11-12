Ascav ve una "aberración" la aprobación de la ley canaria de alquiler vacacional

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de alquiler vacacional (Ascav) ha tildado este miércoles de "aberración" la aprobación de la ley canaria de alquiler vacacional que ha salido adelante en el Parlamento con los votos a favor de CC, PP, ASG y AHI.

En su opinión, la ley tiene el objetivo de no abrir más nuevas viviendas vacacionales hasta que el planeamiento municipal las prevea expresamente y "pasar rodillo" a las existentes ya que el Gobierno de Canarias iniciará un procedimiento a fin de "retirar las declaraciones responsables de viviendas que no cumplan con actividad clasificada".

En esa línea lamenta que CC y PP hayan sacado adelante este texto "sin ningún tipo de consenso y cuyo único objetivo es eliminar a las familias canarias de la actividad turística para relegarla a los grandes beneficiados de siempre".

Además sostiene que "no cabe duda" de que esta ley "no va a contribuir en nada" a paliar el problema de vivienda en Canarias pero sí ayudará a que los hoteleros "suban sus precios ante la eliminación de competencia".

"Esta ley es una muy mala noticia, no solo para los propietarios de viviendas vacacionales, sino para todos los que también somos turistas y para los restaurantes, bares, comercios que tanto se benefician del turismo de alquiler vacacional", detalla en una nota.

No obstante, la asociación aclara que "no se rinde" y avisa de que "continuará luchando" por los pequeños propietarios de viviendas vacacionales de Canarias.