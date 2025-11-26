Asepalma pide ahora "determinación" al Gobierno de Canarias para agilizar la reconstrucción tras aprobarse el decreto

Archivo - Volcán del Tajogaite - CIT INSULAR LA PALMA - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (ASEPALMA) ha celebrado este miércoles la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto ley que permite destinar 100 millones de euros a la reconstrucción agraria de la zona afectada por la erupción volcánica de 2021. Ahora pide la misma "determinación" al Gobierno de Canarias, para que el proceso de distribución de ayudas sea "ágil, justo y transparente".

"Este acuerdo marca un antes y un después en el proceso de reparación de los daños en el sector agrario, con 360 hectáreas destruidas, uno de los más golpeados por esta catástrofe, y en particular, el cultivo del plátano, subraya este colectivo agrario", han señalado desde el colectivo en una nota de prensa.

Para Asepalma, el contar con un ministro canario al frente de la reconstrucción --y con la experiencia de haber vivido la erupción como presidente del Gobierno de Canarias-- ha resultado "determinante", pues, además, Ángel Víctor Torres "no solo conoce la isla, sino que siente La Palma", han defendido desde la organización.

Desde este contexto, celebran, el texto normativo al que se ha dado luz verde en Madrid se tramitó "en tiempo récord, en menos de un mes", lo que, en palabras de Asepalma, "coloca el listón muy alto, evidenciando la importancia de contar con responsables públicos que cumplan su palabra, una actitud que marca el camino para la reconstrucción: rigor, sensibilidad y compromiso real con la isla".

El colectivo agrario ha recordado que este decreto ley "es el resultado de un recorrido largo y cargado de paciencia", pero también de trabajo conjunto en el que los agricultores palmeros han demostrado "una resiliencia extraordinaria", junto con el compromiso adquirido por las Administraciones públicas.

"Es justo reconocer el papel desempeñado por Coalición Canaria, pues desde el Gobierno canario pusieron sobre la mesa la propuesta clave: permitir el uso del remanente autonómico como base del mecanismo financiero para la reconstrucción agraria. Eso fue exactamente lo que se solicitó de manera formal al Estado, y,finalmente, lo que este martes ha quedado aprobado", han dicho.

Concretan que la vigencia de este decreto "permitirá activar por fin" la reconstrucción de las fincas destruidas por la lava, pues más del 85% de los agricultores afectados por la erupción no habían recibido hasta ahora ninguna ayuda que les permitiera comenzar a recuperar sus fincas o sus medios de vida, abriendo en la actualidad "una ventana de esperanza real" para cientos de familias.

EL TURNO DEL GOBIERNO CANARIO

Sin embargo, Asepalma recuerda que el siguiente paso está ahora en manos del Gobierno de Canarias, que en la Comisión Mixta de octubre se comprometió a "tener adelantadas las valoraciones, cerrar expedientes y comenzar a realizar las primeras transferencias pocos días después de que estuviera aprobado el real decreto estatal".

Tal es así, detallan, que en ese encuentro se acordó que las familias afectadas deberían celebrar estas Navidades con "la certeza del importe de su indemnización y la fecha límite de cobro". En este sentido, este colectivo del sector agrario se muestra "seguro" de que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, actuará con "la misma determinación", activando tasaciones, acelerando las pendientes, resolviendo expedientes complejos y movilizando las partidas económicas con "la celeridad que exige la situación".

Recuerdan que, hace unos días, representantes de Asepalma se reunieron con el viceconsejero de Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, quien les trasladó que el Ejecutivo regional "tiene la maquinaria engrasada y está en disposición de dar respuesta acorde al compromiso acordado". Igualmente, el colectivo ha reconocido el papel de todas las fuerzas políticas --incluido el Partido Popular-. "por su disposición" a sacar adelante el decreto en los términos pactados para avanzar en la reconstrucción.

Por último, este grupo de profesionales y empresas del campo palmero --que se muestran "expectantes y optimistas" ante la nueva situación-- ofrecen su colaboración y apoyo técnico a las instituciones públicas para que el proceso de distribución de ayudas sea "ágil, justo y transparente".

"Hoy comienza una nueva etapa: la del renacer de la agricultura sobre las coladas, con certezas, con medios y con dignidad", han concluido desde el colectivo.