ASEPALMA pide a Gobierno canario reunirse a la "mayor brevedad" para concretar la ejecución para reconstruir las fincas

Zona de plataneras destruida por la lava del volcán de Tajogaite, en La Palma - ASEPALMA

SANTA CRUZ DE LA PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (ASEPALMA) ha pedido al Gobierno de Canarias convocar "a la mayor brevedad" una reunión de trabajo para concretar cómo y cuándo se activarán las cuatro actuaciones prioritarias de la reconstrucción de las fincas agrarias del Valle de Aridane destruidas por la erupción volcánica de 2021.

En un comunicado, ASEPALMA señala que las prioridades "ya están identificadas en una hoja de ruta elaborada con las administraciones y respaldada por las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias", por lo que ahora solicitan sentarse "ya" para concretar su ejecución, con calendario y financiación, "como se hizo con eficacia en diciembre pasado".

El Real Decreto-ley 23/2026 autoriza a Canarias a utilizar hasta 100 millones de euros de sus propios superávits o excesos de financiación de 2025 y señala destinos preferentes, entre ellos el kilogramo improductivo de 2024, 2025 y 2026, la reconstrucción de explotaciones e infraestructuras agrarias.

En este sentido, desde ASEPALMA se considera "imprescindible" convertir esta habilitación en convocatorias, proyectos y pagos, "con procedimientos urgentes, ágiles y plazos definidos".

En relación con ello, la asociación expone que la "primera prioridad es un escudo social y el mantenimiento del tejido productivo", para lo que entienden que se "deben activar las compensaciones por kilogramo improductivo de 2024 a 2026 para quienes aún no pueden producir".

Por ello, el sector reclama desde 2022 una protección continuada, apuntando que otros negocios paralizados por la erupción "accedieron a ayudas sucesivas por pérdida de ingresos, incluso en 2024, de las que quedó excluida la producción agrícola primaria, pese a que sin agricultores no hay reconstrucción".

Señalan también como otra prioridad las ayudas complementarias del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) para cubrir la diferencia entre las compensaciones recibidas y los costes reales de sorriba y reconstrucción para terminar las fincas iniciadas y poner en marcha las pendientes.

Además se refieren a las pérdidas patrimoniales pendientes, de las que indican se trata de "resolver las compensaciones aún no satisfechas por construcciones e instalaciones agrarias destruidas, utilizando los procedimientos legales y presupuestarios que correspondan".

Y como cuarta prioridad citan las redes de riego e infraestructuras hidráulicas, sobre las que apuntan que lo que implica es "programar y financiar las obras y reposiciones imprescindibles" para que las fincas recuperadas puedan regarse y entrar en producción.

Ante ello, ASEPALMA admite que "habrá que resolver dificultades y actuar por fases", sin embargo matiza que "ninguna de las cuatro medidas debe quedarse atrás", para lo que ha asegurado que "estará para colaborar y para hacer seguimiento de su cumplimiento, especialmente de la ayuda a quienes llevan años sin poder producir".

MÁS DE 220 MILLONES PARA NECESIDADES PENDIENTES

ASEPALMA señala que en la reunión celebrada el 24 de julio con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, se abordó la hoja de ruta que cifra en unos 223 millones de euros las necesidades pendientes.

Entonces, recuerda, que el comunicado oficial del Cabildo de La Palma "señaló que las administraciones autonómica e insular asumían el documento como propio y garantizaron" que serían los "propios agricultores y el sector primario quienes marcarían las "prioridades de actuación".

De esta forma, ASEPALMA considera que "esa declaración debe seguir guiando la ejecución: cualquier modificación relevante de las prioridades ya trabajadas debería explicarse y contrastarse" con los productores afectados, "sin reabrir innecesariamente" un diagnóstico de meses de trabajo técnico y coordinación institucional.

Finalmente desde la asociación se "pone en valor" que el Gobierno canario "demostró en diciembre de 2025 su capacidad para actuar con rapidez", ya que desde la Consejería de Presidencia y la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma "se tramitaron 1.136 expedientes en 29 días y se comprometieron los 100 millones de aquella habilitación".

En este sentido, desde ASEPALMA se "reconoce ese esfuerzo y espera que la misma eficacia y coordinación" se aplique ahora a las nuevas medidas.

Para ello, la asociación ha solicitado nuevas reuniones al Gobierno de Canarias, que expuso el viernes, 9 de octubre, que estaba buscando fecha y que se trasladaría una propuesta, por lo que desde ASEPALMA se confía en que "ese encuentro se celebre próximamente y permita conocer la financiación prevista para cada actuación, sus instrumentos de ejecución, responsables y plazos".

Consideran que la reunión debe servir para empezar a programar las siguientes etapas, ya que "si los 100 millones actuales se aplicaran íntegramente al plan de 223 millones, aún quedarían unos 123 millones por financiar". También inciden en que tendrá que "abordarse igualmente los caminos y accesos agrícolas pendientes, los pagos por daños y retirada de cenizas y otras actuaciones necesarias" para completar la recuperación.

Por último, han valorado los avances anunciados el 8 de octubre por Nieves Lady Barreto y Narvay Quintero sobre las ayudas del PEPAC y por la retirada de las cenizas del volcán, al tiempo que confían en mantener el trabajo con las demás administraciones.