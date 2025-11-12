Ashotel celebra que Canarias cuente ya con "una norma clara" que guíe la actividad del alquiler vacacional

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal Ashotel, Jorge Marichal, ha celebrado este miércoles que "por fin" Canarias cuente ya con "una norma clara" que marque los pasos "a seguir" con la vivienda vacacional, después de que el Parlamento haya aprobado hoy la ley que regula esta actividad con el rechazo de los grupos de la oposición.

"Yo creo que la valoración es la mejor posible, ya que por fin tenemos una norma clara que marque los pasos que tienen que seguir los inversores que quieran seguir ejerciendo esta actividad de la vivienda vacacional. Nosotros, desde Ashotel, nunca hemos estado en contra de esta actividad", ha señalado ante los medios Marichal.

Han recordado desde Ashotel las advertencias de la patronal de la "intromisión" que ejercía esta actividad extrahotelera en uno de los problemas sociales actuales: el acceso a la vivienda. En ese sentido, ha precisado, desde Ashotel "nunca se ha estado en contra", pero sí se pedía que la entrada de este sector fuera "ordenada".

REGULACIÓN ANTE UN "PROBLEMA SOCIAL"

"Llevamos 10 años diciendo que esto no era un problema de competencia, ya que los hoteles seguimos funcionando. No era un problema de que nos atañase directamente a nosotros, pero que iba a ser un problema social, efectivamente", ha añadido el presidente de los empresarios hoteleros.

De este modo, ha proseguido, cuando "la bola se ha hecho grande", en referencia a las dificultades que entrañaba el control de esta actividad, se ha visto cómo "la gente se ha quedado sin casa, sin alquiler razonable". Así, Marichal ha celebrado que se haya dado luz verde a esta nueva regulación con la que se espera que quede "clarificado" para el sector, y que el mismo no esté pendiente "de cualquier decisión" a tomar.

"Y sobre todo, esperemos que quede claro de cara a la vivienda, pues este es uno de los pasos, no el único. El problema de acceso a la vivienda no tiene una solución única, por lo que tenemos que seguir trabajando para que los canarios puedan tener viviendas razonables, a precios razonables, y cerca de donde trabajan", ha añadido.

El presidente de Ashotel ha precisado que, aunque este 2025 se suban en "más de un 7%" los sueldos en el sector hotelero", a la gente "le sigue sin cundir". "Donde antes pagaban un alquier razonable, ahora se les ha multiplicado por dos y por tres, teniéndose que ir a 20 kilómetros de donde trabajan, porque se han medido turistas donde no se deben meter turistas, en residencias construidas para que vivan canarios", ha dicho.