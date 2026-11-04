Astrid Pérez recuerda ante la CALRE la urgencia de dar una respuesta "coordinada" a regiones con presión migratoria

Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias - ÁLEX ROSA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias, responsable de la coordinación del Grupo de Trabajo de Políticas Migratorias de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), ha celebrado este miércoles una reunión telemática para analizar las propuestas de los distintos parlamentos participantes y avanzar en la elaboración de un comunicado sobre la situación migratoria en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

La reunión ha estado presidida por Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias y de CALRE, quien ha subrayado la importancia de que las instituciones europeas tengan en cuenta la realidad de los territorios que afrontan directamente la presión migratoria, según ha trasladado la Cámara regional en una nota de prensa.

"La protección de las fronteras exteriores no puede recaer únicamente sobre las regiones que se encuentran en primera línea. Es una responsabilidad del conjunto de la Unión Europea, que debe garantizar una respuesta coordinada, solidaria y con recursos suficientes, sin perder nunca de vista la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas", ha señalado.

Uno de los asuntos centrales ha sido la situación de Ceuta, especialmente tras los acontecimientos migratorios del pasado 30 de julio. Para abordar esta realidad, el grupo ha contado con la participación de Javier Celaya Brey, diputado por Ceuta en la XV Legislatura del Congreso de los Diputados, que ha compartido su experiencia y trasladado los principales desafíos que afronta la ciudad autónoma desde su condición de frontera exterior de la Unión Europea.

Astrid Pérez ha aprovechado la reunión para exponer los datos que reflejan la dimensión del fenómeno migratorio. En Canarias, hasta el 1 de noviembre de 2026 habían llegado por vía marítima 12.616 personas, de las que 5.379 lo hicieron durante el mes de octubre. A esta situación se suma la presión sobre el sistema de protección de menores: a 28 de octubre, las islas tutelaban a 2.622 menores migrantes no acompañados, frente a una capacidad ordinaria de 782 plazas.

La presidenta también ha recordado el coste humano de la ruta atlántica, en la que 635 personas fallecieron o desaparecieron entre enero y mayo, según los datos de Caminando Fronteras.

En el debate han participado, entre otras representantes y responsables parlamentarios, Rubina Leal, presidenta de la Asamblea Legislativa de Madeira; Carlo Borghetti, consejero delegado del Consejo Regional de Lombardía; Angelo Gennaccaro, presidente del Consejo Provincial de Bolzano, y representantes de Trentino-Alto Adigio. Durante el encuentro, además, se examinaron las aportaciones remitidas por las Cortes de Aragón y el Parlamento de Bruselas Capital.

Entre las prioridades planteadas para enriquecer el documento figuran el refuerzo de la capacidad de respuesta europea ante situaciones extraordinarias, una mayor coordinación y solidaridad entre los Estados miembros, el fortalecimiento de la gestión de las fronteras exteriores, la lucha contra las redes de tráfico de personas y la cooperación con los países de origen y tránsito.

La reunión concluyó con el compromiso de incorporar las aportaciones de las distintas delegaciones al comunicado sobre migración, que será remitido a los miembros del grupo para su revisión. La finalidad es consolidar una posición compartida que permita trasladar la voz de los parlamentos regionales al debate europeo sobre uno de los principales desafíos que afronta actualmente la UE